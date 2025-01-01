Спектакль Три кота: Новый год в Котополисе!

Новогодние приключения любимых героев в Котополисе. Шоу-спектакль для всей семьи

У Трёх котов есть семейная традиция: каждый год они своими лапками делают игрушки и украшают ими ёлку. В этом Новом году котята собираются отправиться в Котополис, где на центральной площади располагается самая Главная ёлка. Что же ждет их по пути?

Неожиданная встреча

На своём пути котята сталкиваются с популярным блогером Доктором Шоком и его помощником Пифагором. Эта встреча запускает целую череду забавных событий, которые не оставят равнодушным никого из зрителей!

Программа шоу

На спектакле вас ждут:

Яркие шоу-номера и театральные эффекты,

Весёлые игры с надувным реквизитом,

Новогодний флешмоб,

Танцы, загадки и викторины,

Азотное, мыльное и конфетти-шоу.

Полезные уроки

Спектакль не только развлекательный, но и познавательный. Котята на понятных примерах помогут юным зрителям понять, что такое семейные ценности, взаимопомощь и настоящая дружба.

Информация для зрителей

Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях. Продолжительность спектакля: 1 час. Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет.

За 40 минут до начала каждого сеанса в фойе начнётся анимационная программа. Рекомендуем приезжать заранее, чтобы не упустить все яркие моменты!