Три кота: Новый год в Котополисе!
Билеты от 0₽
Три кота: Новый год в Котополисе!

Спектакль Три кота: Новый год в Котополисе!

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодние приключения любимых героев в Котополисе. Шоу-спектакль для всей семьи

У Трёх котов есть семейная традиция: каждый год они своими лапками делают игрушки и украшают ими ёлку. В этом Новом году котята собираются отправиться в Котополис, где на центральной площади располагается самая Главная ёлка. Что же ждет их по пути?

Неожиданная встреча

На своём пути котята сталкиваются с популярным блогером Доктором Шоком и его помощником Пифагором. Эта встреча запускает целую череду забавных событий, которые не оставят равнодушным никого из зрителей!

Программа шоу

На спектакле вас ждут:

  • Яркие шоу-номера и театральные эффекты,
  • Весёлые игры с надувным реквизитом,
  • Новогодний флешмоб,
  • Танцы, загадки и викторины,
  • Азотное, мыльное и конфетти-шоу.

Полезные уроки

Спектакль не только развлекательный, но и познавательный. Котята на понятных примерах помогут юным зрителям понять, что такое семейные ценности, взаимопомощь и настоящая дружба.

Информация для зрителей

Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях. Продолжительность спектакля: 1 час. Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет.

За 40 минут до начала каждого сеанса в фойе начнётся анимационная программа. Рекомендуем приезжать заранее, чтобы не упустить все яркие моменты!




Январь
3 января суббота
10:30
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
13:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

