Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три кота: Новый год в Котополисе!
Билеты от 790₽
Киноафиша Три кота: Новый год в Котополисе!

Спектакль Три кота: Новый год в Котополисе!

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О спектакле

Новогоднее шоу с героями мультсериала «Три Кота» в Театральном центре на Страстном

В центре культуры и искусств Щукино вас ждет незабываемое новогоднее шоу с любимыми персонажами из мультфильма «Три Кота». Котята отправляются в Котополис, где их ждут увлекательные встречи с блогером Доктором Шоком и его мудрым помощником Пифагором.

Программа мероприятия

В программе шоу вас ожидают:

  • веселые новогодние танцы
  • загадки и викторины
  • я яркие шоу-номера

Зрители смогут услышать 8 новых песен и принять участие в веселых играх с надувным реквизитом. Это отличная возможность для семейного отдыха!

Праздничная атмосфера для всей семьи

Шоу подходит для семей с детьми, которые ценят добрые истории и атмосферу праздника. Приглашайте всю семью и наслаждайтесь волшебством новогодних приключений вместе с героями мультиков!

Купить билет на спектакль Три кота: Новый год в Котополисе!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
11:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
14 декабря воскресенье
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
14:00
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
20 декабря суббота
11:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
16:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
13:30
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
от 790 ₽
16:30
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
от 790 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
от 790 ₽
14:00
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
от 790 ₽
17:00
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
от 790 ₽
16:30
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
19:00
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
27 декабря суббота
11:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 790 ₽
13:30
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 790 ₽
16:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 790 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
от 790 ₽
13:30
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
от 790 ₽
16:30
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 790 ₽
19:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 790 ₽
30 декабря вторник
11:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 790 ₽
2 января пятница
11:00
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
13:30
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
16:30
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 790 ₽
3 января суббота
10:30
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 790 ₽
13:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 790 ₽
4 января воскресенье
13:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽
16:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽
18:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽
5 января понедельник
11:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽
13:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽
16:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 790 ₽

Фотографии

Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе! Три кота: Новый год в Котополисе!

В ближайшие дни

Зимняя феерия
6+
Музыка
Зимняя феерия
7 января в 18:00 Школа драматического искусства
от 800 ₽
Научная елка Wow! How?
6+
Детский Детские елки Интерактивный
Научная елка Wow! How?
26 декабря в 16:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 690 ₽
Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
14 января в 23:00 Дворец на Яузе
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше