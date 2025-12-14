Спектакль Три кота: Новый год в Котополисе!

Новогоднее шоу с героями мультсериала «Три Кота» в Театральном центре на Страстном

В центре культуры и искусств Щукино вас ждет незабываемое новогоднее шоу с любимыми персонажами из мультфильма «Три Кота». Котята отправляются в Котополис, где их ждут увлекательные встречи с блогером Доктором Шоком и его мудрым помощником Пифагором.

Программа мероприятия

В программе шоу вас ожидают:

веселые новогодние танцы

загадки и викторины

я яркие шоу-номера

Зрители смогут услышать 8 новых песен и принять участие в веселых играх с надувным реквизитом. Это отличная возможность для семейного отдыха!

Праздничная атмосфера для всей семьи

Шоу подходит для семей с детьми, которые ценят добрые истории и атмосферу праздника. Приглашайте всю семью и наслаждайтесь волшебством новогодних приключений вместе с героями мультиков!