Спектакль Три Кота: Новый Год в Котополисе!

Новогоднее шоу с героями мультсериала «Три Кота»

В ДК Железнодорожников состоится яркое новогоднее шоу с любимыми героями мультсериала «Три Кота». На этот раз зрителей ждут увлекательные приключения котят, которые отправляются в Котополис для того, чтобы украсить Главную Ёлку.

Забавные встречи и интерактивные развлечения

В ходе своего путешествия котята встретят блогера Доктора Шока и его верного помощника Пифагора. Эти встречи приведут к множеству забавных событий, которые заставят зрителей смеяться и радоваться.

Разнообразная программа

В программе шоу предусмотрены танцы, загадки, викторины, а также необычные элементы: азотное, мыльное и конфетти-шоу. Такое разнообразие делает мероприятие поистине уникальным и запоминающимся.

Для всей семьи

Шоу станет отличным выбором для семейного отдыха. Оно понравится зрителям всех возрастов, особенно тем, кто ценит яркие представления и уроки доброты и взаимопомощи. Приходите за хорошим настроением и новогодними чудесами!