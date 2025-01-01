Меню
Три кота. Новый год в Котополисе
Киноафиша Три кота. Новый год в Котополисе

Спектакль Три кота. Новый год в Котополисе

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее музыкальное шоу "Три кота. Новый год в Котополисе" в Уфе

В этом зимнем сезоне маленькие зрители приглашаются на увлекательное новогоднее музыкальное шоу "Три кота. Новый год в Котополисе". Это яркое представление перенесет вас в волшебный мир Котополиса, где главные герои – котята Коржик, Карамелька и Компот – готовят праздничные сюрпризы.

Друзья, блоги и подарки

В ходе спектакля котята встречаются с популярными блогерами, которые присоединятся к ним в поисках главного подарка для зрителей. Это не только развлечение, но и важный урок о значении дружбы и семейных ценностей.

Интерактивные элементы и развлечения

Шоу насыщено яркими песнями, зажигательными танцами и увлекательными играми. Особое внимание стоит уделить интерактивным элементам, которые вовлекут детей в действо, а также азотному, мыльному и конфетти-шоу. Все это создает неповторимую атмосферу настоящего новогоднего праздника!

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и волшебные моменты в мире "Три кота. Новый год в Котополисе"!

Шоу проходит в Уфе. Убедитесь, что билеты еще доступны, ведь это представление станет отличным подарком для всей семьи!

Уфа, 6 января
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

