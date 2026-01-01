Спектакль Три кота: Карта сокровищ

Премьера 2024 года
В одном маленьком городе жили котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька – два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! "Вот это удача", – подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ.
Во время этого захватывающего приключения котятам предстоит пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность. Самое важное – доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент. В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут, что дружба и семья – самое важное, что есть на всем свете!
Что вас ждет:
В новом спектакле "Три Кота: Карта сокровищ" мы продумали все до мелочей! Оно отлично подходит малышам. Веселые диалоги динамично меняются с музыкальными и шоу-номерами. Скучать точно не придется!
Приходите на наше шоу и создайте приятные воспоминания для всей семьи!
Подарите вашему ребенку самые яркие эмоции! Миу-миу-миу!