Премьера 2024 года

В одном маленьком городе жили котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька – два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! "Вот это удача", – подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ.

Во время этого захватывающего приключения котятам предстоит пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность. Самое важное – доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент. В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут, что дружба и семья – самое важное, что есть на всем свете!

Новый спектакль "Три Кота: Карта сокровищ" пронизан добротой и семейными ценностями.

Что вас ждет:

Любимые Три Кота в новом шоу

Отважные приключения и испытания

Интерактивы со зрительным залом

Интересный и поучительный сюжет

Реалистичные тематические декорации

Веселые шутки и яркие номера

В новом спектакле "Три Кота: Карта сокровищ" мы продумали все до мелочей! Оно отлично подходит малышам. Веселые диалоги динамично меняются с музыкальными и шоу-номерами. Скучать точно не придется!

Приходите на наше шоу и создайте приятные воспоминания для всей семьи!

Подарите вашему ребенку самые яркие эмоции! Миу-миу-миу!