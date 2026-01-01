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Три кота: Карта сокровищ
Киноафиша Три кота: Карта сокровищ

Спектакль Три кота: Карта сокровищ

Новые приключения на сцене знаменитых Коржика, Компота и Карамельке 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Премьера 2024 года

В одном маленьком городе жили котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька – два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! "Вот это удача", – подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ.

Во время этого захватывающего приключения котятам предстоит пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность. Самое важное – доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент. В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут, что дружба и семья – самое важное, что есть на всем свете!

Новый спектакль "Три Кота: Карта сокровищ" пронизан добротой и семейными ценностями.

Что вас ждет:

  • Любимые Три Кота в новом шоу
  • Отважные приключения и испытания
  • Интерактивы со зрительным залом
  • Интересный и поучительный сюжет
  • Реалистичные тематические декорации
  • Веселые шутки и яркие номера

В новом спектакле "Три Кота: Карта сокровищ" мы продумали все до мелочей! Оно отлично подходит малышам. Веселые диалоги динамично меняются с музыкальными и шоу-номерами. Скучать точно не придется!

Приходите на наше шоу и создайте приятные воспоминания для всей семьи!

Подарите вашему ребенку самые яркие эмоции! Миу-миу-миу!

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