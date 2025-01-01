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Три кота, или Праздник друзей
Киноафиша Три кота, или Праздник друзей

Спектакль Три кота, или Праздник друзей

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Веселое приключение для всей семьи в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет спектакль «Три кота, или Праздник друзей», в котором рассказывается о жизни трех неугомонных котят — Компота, Коржика и Карамельки. Эти любознательные пушистики всегда находят приключения, даже в самых обычных вещах.

Семейные ценности и новые знакомства

На этот раз котята отправляются на прогулку в лес, где их ждет масса удивительных событий. Обычная прогулка превращается в увлекательное приключение, полное новых встреч и открытий. Вместе с маленькими зрителями котята познакомятся с Ежиком, Сорокой и тетей Пчелой, научатся дружить и помогать друг другу.

Интерактив и участие зрителей

Спектакль создан так, чтобы зрители, особенно дети, стали частью происходящего на сцене. Маленькие гости будут не просто наблюдателями, а активными участниками — они смогут вместе с героями искать выход из различных ситуаций, учиться новым вещам и веселиться от души.

Приглашаем на праздник дружбы

«Три кота, или Праздник друзей» — это яркое, добродушное представление, которое подарит детям и взрослым заряд хорошего настроения и приятные воспоминания. Этот спектакль — настоящий праздник дружбы, который учит малышей важным жизненным ценностям в игровой форме.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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