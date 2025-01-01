Меню
Три кота: Главная елка
Билеты от 790₽
Киноафиша Три кота: Главная елка

Спектакль Три кота: Главная елка

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Три кота: Главная детская елка в Москве

Каждый год у котят из «Трех Котов» есть замечательная семейная традиция: они своими лапками создают игрушки и украшают ими елку. В этом Новом Году их ждет волнующее приключение в Котополисе, где на центральной площади стоит самая Главная Елка.

Но неожиданная встреча с популярным блоггером Доктором ШОКОМ и его помощником Пифагором запускает череду забавных событий. Эта встреча станет отправной точкой для множества увлекательных моментов!

Что вас ждет на новогоднем спектакле

На шоу, которое обещает стать незабываемым, вас ждут:

  • Яркие шоу-номера и театральные эффекты;
  • Веселые игры с надувным реквизитом;
  • Новогодний флешмоб и танцы;
  • Загадки и викторины;
  • Азотное, мыльное и конфетти-шоу.

Не только развлечение!

Спектакль «Три кота» — это не просто развлечение. Он также предлагает зрителям важные уроки о семейных ценностях, взаимопомощи и настоящей дружбе. Котята на понятных примерах помогут детям понять, насколько важны отношения в семье и среди друзей.

Приходите на «Главную елку в Москве» и станьте частью этой увлекательной новогодней сказки!

Расписание

13 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
11:00 от 790 ₽
14 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
14:00 от 790 ₽
20 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽
21 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
11:00 от 790 ₽ 14:00 от 790 ₽
27 декабря
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽
28 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽
30 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽
2 января
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽

