Спектакль Три кота: Главная елка

Каждый год у котят из «Трех Котов» есть замечательная семейная традиция: они своими лапками создают игрушки и украшают ими елку. В этом Новом Году их ждет волнующее приключение в Котополисе, где на центральной площади стоит самая Главная Елка.
Но неожиданная встреча с популярным блоггером Доктором ШОКОМ и его помощником Пифагором запускает череду забавных событий. Эта встреча станет отправной точкой для множества увлекательных моментов!
На шоу, которое обещает стать незабываемым, вас ждут:
Спектакль «Три кота» — это не просто развлечение. Он также предлагает зрителям важные уроки о семейных ценностях, взаимопомощи и настоящей дружбе. Котята на понятных примерах помогут детям понять, насколько важны отношения в семье и среди друзей.
Приходите на «Главную елку в Москве» и станьте частью этой увлекательной новогодней сказки!