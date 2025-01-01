Спектакль Три кота: Бюро добрых дел

Приключения котят в «Бюро добрых дел»

В одном маленьком городе живут котёнок Коржик, его братик Компот и сестричка Карамелька. Однажды, когда родители уехали на целый день по своим делам, котята решили удивить их. Ваши дети смогут вместе с героями открыть настоящее «Бюро добрых дел»!

Что ждёт зрителей?

В этой увлекательной программе юных зрителей ждут:

Игры с Тремя Котами;

Мини-шоу мыльных пузырей;

Поролоновое шоу;

Интерактивы с мягким реквизитом;

Бумажное шоу;

Танцевальный флешмоб.

В процессе шоу дети смогут учиться: исследовать цвета, считать и собирать ягоды, фрукты и овощи. Это делает программу не только развлекательной, но и образовательной!

Особенности игрового шоу

В зале только 30 детей — это обеспечивает максимальный контакт с героями;

Спектакли продолжаются 50 минут без антракта;

Главное внимание уделяется интерактиву и играм с мягким реквизитом;

Каждый ребёнок становится главным героем — игровые зоны вместо сцены;

Свободная рассадка — мягкие мешки и подушки в игровой зоне;

Фотосессии с героями после каждого шоу для запечатления эмоций!

Рекомендации для зрителей

Рекомендованный возраст для участия — от 3 до 8 лет. Билет необходим каждому ребёнку старше 12 месяцев. Дети до 14 лет допускаются в зрительный зал только в сопровождении взрослых.

Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые эмоции! Он станет частью увлекательного мира Трёх Котов!