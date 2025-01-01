Спектакль Три кота: Бюро добрых дел

В одном маленьком городе живут котёнок Коржик, его братик Компот и сестричка Карамелька. Однажды, когда родители уехали на целый день по своим делам, котята решили удивить их. Ваши дети смогут вместе с героями открыть настоящее «Бюро добрых дел»!
В этой увлекательной программе юных зрителей ждут:
В процессе шоу дети смогут учиться: исследовать цвета, считать и собирать ягоды, фрукты и овощи. Это делает программу не только развлекательной, но и образовательной!
Рекомендованный возраст для участия — от 3 до 8 лет. Билет необходим каждому ребёнку старше 12 месяцев. Дети до 14 лет допускаются в зрительный зал только в сопровождении взрослых.
Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые эмоции! Он станет частью увлекательного мира Трёх Котов!