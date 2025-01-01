Меню
Три комедиографа. Оркестр Кинематографии, С. Скрипка (дирижёр)
О концерте/спектакле

Музыкальная программа «Киноклассика советской комедии»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где исполнители и оркестр подарят вам атмосферу лучших советских комедий. Вокалисты Анна Бутурлина и Андрей Гусев, а также Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижёра Сергея Скрипки воплотят на сцене музыкальные шедевры, ставшие культовыми.

Золотая эпоха советских комедий

С наступлением оттепели отечественная комедия не просто вернулась на экраны, но и расцвела невероятным многообразием форм. Это время открыло миру шедевры режиссёров Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова — фильмы, ставшие неотъемлемой частью нашей культурной памяти. В их работах мы можем увидеть характерные черты каждого из мастеров: Рязанов с его сентиментальности, Данелия с лирической грустью за комическим, и Гайдай, который сочетает сатиру с социальной критикой.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений, каждое из которых включает музыкальные номера из известных фильмов.

I отделение

  • Лепин — «Пасодобль» из к/ф «Карнавальная ночь» (реж. Э. Рязанов, 1956)
  • Песенка о влюблённом пареньке из к/ф «Девушка без адреса» (реж. Э. Рязанов, 1957)
  • «Для неё любовь — забава» из к/ф «Девушка без адреса» (реж. Э. Рязанов, 1957)
  • Бабаджанян — «Песня невесты» из к/ф «Жених с того света» (реж. Л. Гайдай, 1958)
  • Петров — «Я шагаю по Москве» из к/ф «Я шагаю по Москве» (реж. Г. Данелия, 1961)
  • Богословский — «Начало и Погоня» из к/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» (реж. Л. Гайдай, 1961)
  • Хренников — «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада» (реж. Э. Рязанов, 1962)
  • Фиртич — «Вождь краснокожих» из к/ф «Деловые люди» (реж. Л. Гайдай, 1962)
  • Петров — «Главная тема» из к/ф «Тридцать три» (реж. Г. Данелия, 1965)
  • Зацепин — «Знакомство и Финал» из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (реж. Л. Гайдай, 1965)
  • Петров — «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля» (реж. Э. Рязанов, 1966)

II отделение

  • Зацепин — «Танцплощадка» из к/ф «Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай, 1967)
  • Танго страсти из к/ф «Бриллиантовая рука» (реж. Л. Гайдай, 1969)
  • Рустикелли — «Тема» из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973)
  • Шахназаров — «Титры» из к/ф «Афоня» (реж. Г. Данелия, 1975)
  • Таривердиев — «На Тихорецкую...» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (реж. Э. Рязанов, 1975)
  • Петров — «Утро» из к/ф «Служебный роман» (реж. Э. Рязанов, 1977)
  • Песня о гусарах из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (реж. Э. Рязанов, 1980)
  • Главная тема из к/ф «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия, 1979)
  • Канчели — «Песня Шпаликова» из к/ф «Слёзы капали» (реж. Г. Данелия, 1982)
  • Зацепин — «Танго» из к/ф «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» (реж. Л. Гайдай, 1989)
  • Петров — «Назначь мне свиданье» из к/ф «Старые клячи» (реж. Э. Рязанов, 2000)

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу и звуки, которые навсегда останутся в сердце каждого зрителя. Мы ждём вас на концерте!

Декабрь
28 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 800 ₽

