Три голоса, три истории
Три голоса, три истории

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер фортепианной музыки в Петербурге

Приглашаем вас на концерт трех талантливых женщин-композиторов: Юлии Монастыренко, Анастасии Виноградовой и Марии Говард. Эти выдающиеся музыканты представят свои личные истории о жизни, любви и творчестве через звучание фортепиано в жанре неоклассики.

Погружение в мир эмоций

Не упустите шанс стать частью этого невероятного вечера. Вас ждет удивительное погружение в мир глубоких эмоций и волшебной музыки, созданной женщинами, которые преодолели стереотипы и проложили свой собственный путь в искусстве.

Время музыки и вдохновения

На протяжении двух часов вы сможете забыть о городской суете и насладиться магией музыки, рожденной в душе каждой из этих потрясающих композиторов. Каждая из них привнесет свой уникальный стиль и настроение в общую композицию вечера.

Не пропустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием, которое обещает стать источником вдохновения для всех зрителей.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 4 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7
19:00 от 1500 ₽

