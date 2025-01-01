Три голоса, три истории

Незабываемый вечер фортепианной музыки в Петербурге

Приглашаем вас на концерт трех талантливых женщин-композиторов: Юлии Монастыренко, Анастасии Виноградовой и Марии Говард. Эти выдающиеся музыканты представят свои личные истории о жизни, любви и творчестве через звучание фортепиано в жанре неоклассики.

Погружение в мир эмоций

Не упустите шанс стать частью этого невероятного вечера. Вас ждет удивительное погружение в мир глубоких эмоций и волшебной музыки, созданной женщинами, которые преодолели стереотипы и проложили свой собственный путь в искусстве.

Время музыки и вдохновения

На протяжении двух часов вы сможете забыть о городской суете и насладиться магией музыки, рожденной в душе каждой из этих потрясающих композиторов. Каждая из них привнесет свой уникальный стиль и настроение в общую композицию вечера.

Не пропустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием, которое обещает стать источником вдохновения для всех зрителей.