Три гения
12+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт «Три гения» в Театре имени Сац

Концерт «Три гения» проходит в Москве в Театре имени Сац. В этой музыкальной программе звучат произведения трёх великих композиторов эпохи барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Доменико Скарлатти. Бах известен своими органными и хоровыми произведениями, Гендель — вокальной музыкой и ораториями, среди которых выделяется «Мессия». Скарлатти прославился своими клавирными сонатами.

Это событие представляет собой уникальную панораму эпохи барокко, где будет исполнена шедевры органной и хоровой музыки под сводами театра. Концерт станет настоящим праздником для любителей барокко и классической музыки.

О проекте «RE-Конструкция»

Концерт «Три гения» создаётся под руководством главного дирижёра театра Артема Макарова в сотрудничестве с музыкантами оркестра, солистами оперы и артистами хора.

Программа концерта

В первом отделении будет исполнен концерт Иоганна Себастьяна Баха для гобоя, скрипки и струнного оркестра, а также псалом «Dixit Dominus» Георга Фридриха Генделя для солистов, хора и оркестра. Во втором отделении прозвучит «Серенада для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского.

Июнь
18 июня четверг
19:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽

