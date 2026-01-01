Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар
Билеты от 400₽
Киноафиша Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Музыка барокко в современных интерпретациях

Барочная музыка продолжает вдохновлять музыкантов на новые интерпретации. Вечер 30 июня предложит уникальную программу, в которой три композитора эпохи барокко будут представлены в исполнении ансамбля Guitar Art Quartet – женского гитарного квартета, участницы которого самостоятельно подготовили переложения для своего состава.

Программа вечера

Программа начнется с произведений Иоганна Себастьяна Баха. В исполнении kvarteta прозвучат девять хоральных прелюдий из «Маленькой органной книжечки». Эта музыка наполнена молитвенной атмосферой и сосредоточенностью, хотя была написана для органа, она хорошо звучит и на гитаре. Особое внимание привлечет фа-минорная прелюдия BWV 639, знакомая многим благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис».

Творчество Георга Филиппа Телемана также займет достойное место в программе. Композитор представлен двумя концертами для четырех скрипок. В этом случае гитарный квартет возьмет на себя исполнение всех голосов, создавая насыщенные гармонии. Телеман был плодовитым композитором, написавшим более трех тысяч произведений, и его музыка, словно воздух, проникает в каждую ноту.

Заключительный аккорд

Завершит вечер музыка Антонио Вивальди. Зрителей ожидает лиричный концерт для мандолины ре мажор, а также знаменитый восьмой концерт из цикла «L'estro armonico», который Бах переложил для органа. Этот вечер станет отличной возможностью насладиться звуками четырех гитар и услышать музыку, которая остаётся актуальной уже более трехсот лет.

Приглашаем вас насладиться музыкой барокко и современными интерпретациями в уютной атмосфере этого летнего вечера!

Купить билет на концерт Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

Помощь с билетами
Июнь
30 июня вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Джин-Тоник
6+
Джаз Диско Латина Фанк

Джин-Тоник

29 мая в 20:00 Glastonberry
от 2000 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз

Джазовое свидание

2 июня в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
U108 Live: Deep Softness. Мягкая глубина
18+
Электронная музыка

U108 Live: Deep Softness. Мягкая глубина

19 июля в 20:00 16 тонн
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше