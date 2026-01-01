Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

Музыка барокко в современных интерпретациях

Барочная музыка продолжает вдохновлять музыкантов на новые интерпретации. Вечер 30 июня предложит уникальную программу, в которой три композитора эпохи барокко будут представлены в исполнении ансамбля Guitar Art Quartet – женского гитарного квартета, участницы которого самостоятельно подготовили переложения для своего состава.

Программа вечера

Программа начнется с произведений Иоганна Себастьяна Баха. В исполнении kvarteta прозвучат девять хоральных прелюдий из «Маленькой органной книжечки». Эта музыка наполнена молитвенной атмосферой и сосредоточенностью, хотя была написана для органа, она хорошо звучит и на гитаре. Особое внимание привлечет фа-минорная прелюдия BWV 639, знакомая многим благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис».

Творчество Георга Филиппа Телемана также займет достойное место в программе. Композитор представлен двумя концертами для четырех скрипок. В этом случае гитарный квартет возьмет на себя исполнение всех голосов, создавая насыщенные гармонии. Телеман был плодовитым композитором, написавшим более трех тысяч произведений, и его музыка, словно воздух, проникает в каждую ноту.

Заключительный аккорд

Завершит вечер музыка Антонио Вивальди. Зрителей ожидает лиричный концерт для мандолины ре мажор, а также знаменитый восьмой концерт из цикла «L'estro armonico», который Бах переложил для органа. Этот вечер станет отличной возможностью насладиться звуками четырех гитар и услышать музыку, которая остаётся актуальной уже более трехсот лет.

