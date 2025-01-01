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Три дуэли про любовь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Три дуэли про любовь

Спектакль Три дуэли про любовь

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Три дуэли» — о любви и поэзии Серебряного века

«Не три свечи горели, а три встречи...» — с этих слов начинается литературно-джазовый эскиз, который погружает зрителя в любовные перепитии поэтов Серебряного века. В этом спектакле вы сможете увидеть три дуэли, три разных конца и три неизвестные истории всем известных личностей.

Персонажи спектакля

На сцене оживут такие великие поэты, как Владимир Маяковский, Marina Цветаева, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Гумилев и Алексей Северянин. Каждый из них привнесет свою уникальную атмосферу и эмоциональную нагрузку в историю, раскрывая тайны своих личных и творческих дуэлей.

Что ожидать от спектакля

Спектакль откроет завесу тайны над обыденными жизненными историями этих великих поэтов. Вы сможете увидеть, как их личные переживания и страсти отражаются в их творчестве, а также оценить, как джазовая музыка подчеркивает атмосферу времени и настроения.

Интересные факты

Серебряный век русской поэзии — это время, когда искусство и жизнь переплетались самым неожиданным образом. Зрители смогут узнать о том, как личные драмы поэтов влияли на их творчество и как любовь становилась вдохновением для создания их великих произведений.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки на спектакле «Три дуэли». Это уникальная возможность увидеть, как личные истории великих поэтов оживают на сцене!

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Маяковский
Гумилёв - Георгий Джелия Шамардина
Ахматова - Алиса Каморина/Екатерина Степанова Мандельштам
Северянин - Артем Серов/ Антон Шушан Цветаева - Олеся Олейник/Светлана Мищенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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13 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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