Спектакль Три дуэли про любовь

Спектакль «Три дуэли» — о любви и поэзии Серебряного века

«Не три свечи горели, а три встречи...» — с этих слов начинается литературно-джазовый эскиз, который погружает зрителя в любовные перепитии поэтов Серебряного века. В этом спектакле вы сможете увидеть три дуэли, три разных конца и три неизвестные истории всем известных личностей.

Персонажи спектакля

На сцене оживут такие великие поэты, как Владимир Маяковский, Marina Цветаева, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Гумилев и Алексей Северянин. Каждый из них привнесет свою уникальную атмосферу и эмоциональную нагрузку в историю, раскрывая тайны своих личных и творческих дуэлей.

Что ожидать от спектакля

Спектакль откроет завесу тайны над обыденными жизненными историями этих великих поэтов. Вы сможете увидеть, как их личные переживания и страсти отражаются в их творчестве, а также оценить, как джазовая музыка подчеркивает атмосферу времени и настроения.

Интересные факты

Серебряный век русской поэзии — это время, когда искусство и жизнь переплетались самым неожиданным образом. Зрители смогут узнать о том, как личные драмы поэтов влияли на их творчество и как любовь становилась вдохновением для создания их великих произведений.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки на спектакле «Три дуэли». Это уникальная возможность увидеть, как личные истории великих поэтов оживают на сцене!