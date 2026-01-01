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Три дня дождя
Киноафиша Три дня дождя

Спектакль Три дня дождя

12+
Режиссер Юлия Горбачевская
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля «Три дня дождя» в Театрально-концертном зале дома Высоцкого

18 сентября в театрально-концертном зале дома Высоцкого состоится долгожданная премьера режиссера Юлии Горбачевской. Спектакль под названием «Три дня дождя» обещает стать настоящим открытием для зрителей, поклонников интригующих историй и глубоких психологических драм.

История о поисках истины и раскрытии семейных тайн

Действие начинается, как классический детектив: в заброшенном доме встречаются брат и сестра — Настя и Яков. Они вступают в права наследства на знаменитый роман, написанный их отцом, но вскоре выясняется, что отец, Николай, неожиданно изменил завещание в пользу Филиппа, сына его старого компаньона. Это открытие провоцирует конфликты и расследования, и сюжет начинает развиваться в непрогнозируемом направлении.

Повороты сюжета и глубина персонажей

Яков решает выяснить причины изменения завещания и обращается к дневнику отца. В старых записях он находит упоминания о «трех днях дождя», которые, по его словам, были самыми счастливыми днями его жизни. Эти воспоминания становятся ключом к разгадке тайны. Спектакль переплетается между двумя временными слоями — прошлым и настоящим, символизируя связь между поколениями через предметы, воспоминания и истории.

Режиссура и художественное исполнение

Юлия Горбачевская построила спектакль на тонком раскрытии психологических нюансов каждого героя, что придает постановке необыкновенную глубину. Действие происходит в одном пространстве, где переплетаются две истории на разных временных отрезках, создавая уникальную атмосферу. Музыкальное сопровождение, созданное композитором Степаном Веселовым, и продуманный дизайн интерьеров старого дома, созданный художником Дианой Фаткулиной, погружают зрителей в атмосферу загадочного прошлого и настоящего.

Артисты и творческая команда

В спектакле участвуют такие актеры, как Николай Лютов, Сергей Пропажин, Грета Сабурова, Ирина Крутик, Александр Рожковский и Сергей Гребенников, которые ярко воплощают на сцене сложные образы, раскрывающие глубину человеческих переживаний и скрытые тайны.

«Три дня дождя» — это не просто детективная история, а постановка, заставляющая задуматься о времени, семейных узах, любви и памяти. Она станет прекрасным выбором для тех, кто ценит глубокие, многослойные сюжеты, вызывающие у зрителей размышления о вечных вопросах.

Фотографии

Три дня дождя Три дня дождя Три дня дождя Три дня дождя Три дня дождя
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