Тур группы "Три дня дождя" с новым альбомом

Группа "Три дня дождя", основанная Глебом Викторовым, отправляется в тур с новым альбомом «Висхолдинг». Этот коллектив уже зарекомендовал себя как одна из ведущих групп своего жанра, привнося в музыку атмосферу мрачной романтики и честные тексты.

На концертах зрителей ждет уникальная программа: как хорошо известные хиты, так и новые треки из свежего альбома. Каждое выступление станет особым событием, погружая в атмосферу меланхолии и осени. Это возможность не только услышать любимые песни, но и почувствовать их по-новому.

Тур охватывает множество городов, предлагая всем поклонникам группы шанс насладиться живым звуком и искренней музыкой. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!