Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три дня дождя
Киноафиша Три дня дождя

Три дня дождя

16+
Возраст 16+

О концерте

Тур группы "Три дня дождя" с новым альбомом

Группа "Три дня дождя", основанная Глебом Викторовым, отправляется в тур с новым альбомом «Висхолдинг». Этот коллектив уже зарекомендовал себя как одна из ведущих групп своего жанра, привнося в музыку атмосферу мрачной романтики и честные тексты.

На концертах зрителей ждет уникальная программа: как хорошо известные хиты, так и новые треки из свежего альбома. Каждое выступление станет особым событием, погружая в атмосферу меланхолии и осени. Это возможность не только услышать любимые песни, но и почувствовать их по-новому.

Тур охватывает множество городов, предлагая всем поклонникам группы шанс насладиться живым звуком и искренней музыкой. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Три дня дождя

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
27 марта пятница
20:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 2200 ₽
2 апреля четверг
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Мари Краймбрери
12+
Поп
Мари Краймбрери
22 апреля в 19:00 Волгоград Экспо
от 3500 ₽
Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
28 марта в 19:00 Дом офицеров
от 2100 ₽
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
27 апреля в 18:00 Волгоградский ТЮЗ
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше