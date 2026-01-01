Оповещения от Киноафиши
Три дня дождя

О концерте

Концерты группы «Три дня дождя» в Самаре

Группа «Три дня дождя» отправляется в тур с новым альбомом «Висхолдинг». Тур охватит множество городов, и каждый концерт обещает стать незабываемым событием.

Для истинных ценителей

На концертах прозвучат не только главные хиты группы, которых ждут поклонники, но и свежие треки из нового альбома. Коллектив, основанный Глебом Викторовым, уверенно завоевал признание в своем жанре благодаря мрачной романтике, живому звучанию и честным текстам.

Атмосфера меланхолии

Сольные концерты группы будут особенными встречами, наполненными атмосферой меланхолии и настоящей осени. Каждый слушатель сможет вновь услышать свои любимые песни и воспринять их в новом свете.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Три дня дождя

В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146

