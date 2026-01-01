Оповещения от Киноафиши
Три дня дождя

Возвращение группы «Три дня дождя» в TAU

Группа «Три дня дождя» снова выступит на сцене театра TAU. Они обещают подарить зрителям настоящее рок-шоу с мощным живым звуком и предельной искренностью. Это будет время, когда каждый поклонник живой музыки сможет насладиться энергией и атмосферой, которые дарит только настоящий рок.

Не упустите возможность увидеть это яркое событие. Группа уже зарекомендовала себя на сцене, и их возвращение – это всегда особенное событие для фанатов.

Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с живой музыкой, которая покоряет сердца и разжигает эмоции. Увидимся в марте!

Март
13 марта пятница
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 6000 ₽

