Возвращение группы «Три дня дождя» в TAU

Группа «Три дня дождя» снова выступит на сцене театра TAU. Они обещают подарить зрителям настоящее рок-шоу с мощным живым звуком и предельной искренностью. Это будет время, когда каждый поклонник живой музыки сможет насладиться энергией и атмосферой, которые дарит только настоящий рок.

Не упустите возможность увидеть это яркое событие. Группа уже зарекомендовала себя на сцене, и их возвращение – это всегда особенное событие для фанатов.

Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с живой музыкой, которая покоряет сердца и разжигает эмоции. Увидимся в марте!