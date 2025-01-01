Меню
Три дня дождя
Билеты от 3000₽
Три дня дождя

Три дня дождя

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Большой новогодний концерт "Три дня дождя" в Москве

3 января сцена TAU станет местом встречи для любителей яркого и мощного звучания. На этот раз внимание зрителей привлечет группа "Три дня дождя", которая представит программу, полную искренности и эмоций.

Мощный звук и настоящая искренность

Концерт станет не просто музыкальным мероприятием, а настоящим погружением в мир альтернативной музыки. Артисты, известные своей выразительной подачей и уникальным стилем, готовы поделиться своим видением и чувствами, которые они вложили в каждую ноту.

Что ожидать от концерта?

Поклонники "Три дня дождя" могут рассчитывать на динамичные композиции и проникновенные тексты. Группа обещает создать атмосферу, которая позволит каждому зрителю почувствовать себя частью чего-то большего. Это не просто выступление, а возможность встретиться с теми, кто разделяет вашу любовь к искренней музыке.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и зарядиться новогодним настроением!

Купить билет на концерт Три дня дождя

Январь
3 января суббота
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 3000 ₽

