Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три дня дождя
Киноафиша Три дня дождя

Три дня дождя

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой рождественский концерт «Три дня дождя» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург готов встретить ярких представителей современной альтернативной музыки на уникальном рождественском концерте в Temple Of Deer. Это не просто музыкальное событие; это встреча с артистами, которые искренне передают свои чувства через звук.

Мощный звук и настоящая искренность

На сцене выступят группы и исполнители, готовые взорвать зрителей своими энергичными композициями. Концерт обещает быть наполненным динамичными треками и глубокими эмоциональными переживаниями.

Не пропустите возможность

5 января в Temple Of Deer станет местом, где музыка объединит людей. Так что готовьтесь к вечеру, который запомнится надолго! Убедитесь, что вы не упустите шанс стать частью этого удивительного события.

Купить билет на концерт Три дня дождя

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
20:00
Пространство Temple of Deer Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Le cinéma français
0+
Живая музыка
Le cinéma français
11 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
3 октября в 20:30 Trans-Force
от 890 ₽
Алексей Глызин
16+
Эстрада
Алексей Глызин
12 октября в 20:00 Jagger
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше