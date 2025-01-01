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Три дня дождя
Киноафиша Три дня дождя

Три дня дождя

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Детний концерт «Три дня дождя»

Проект «Три дня дождя» во главе с бессменным фронтменом и основным автором песен Глебом Викторовым стал одним из самых ярких явлений российской сцены 2020-х годов. Этот коллектив послужил возрождению отечественной рок-музыки и завоевал сердца миллионов слушателей.

Музыка и тематика

Стиль «Три дня дождя» можно охарактеризовать как меланхоличный альтернативный рок. В текстах песен поднимаются такие темы, как обреченная любовь, саморефлексия и аддикции. Уникальное звучание и выразительная лирика принесли проекту признание критиков и популярность среди слушателей.

Достижения и коллаборации

На счету группы — множество успешных коллабораций с известными артистами. Среди них:

  • «Прощание» с певицей MONA
  • «Не киряй» с Муккой
  • «Выдыхай» с Zivert
  • «Температура» с polnalyubvi

Эти треки не только попали в верхние строчки чартов, но и стали настоящими хитами, собирая солдауты на концертах.

Не пропустите!

Концерт «Три дня дождя» — это шанс насладиться живым исполнением музыки, которая трогает сердца и заставляет задуматься. Подготовьтесь к погружению в атмосферу меланхолии и искренности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 18 августа
Винзавод Воронеж, Кольцовская, 24д
20:00 от 3500 ₽
Краснодар, 20 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 3600 ₽

Фотографии

Три дня дождя

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