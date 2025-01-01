Детний концерт «Три дня дождя»

Проект «Три дня дождя» во главе с бессменным фронтменом и основным автором песен Глебом Викторовым стал одним из самых ярких явлений российской сцены 2020-х годов. Этот коллектив послужил возрождению отечественной рок-музыки и завоевал сердца миллионов слушателей.

Музыка и тематика

Стиль «Три дня дождя» можно охарактеризовать как меланхоличный альтернативный рок. В текстах песен поднимаются такие темы, как обреченная любовь, саморефлексия и аддикции. Уникальное звучание и выразительная лирика принесли проекту признание критиков и популярность среди слушателей.

Достижения и коллаборации

На счету группы — множество успешных коллабораций с известными артистами. Среди них:

«Прощание» с певицей MONA

«Не киряй» с Муккой

«Выдыхай» с Zivert

«Температура» с polnalyubvi

Эти треки не только попали в верхние строчки чартов, но и стали настоящими хитами, собирая солдауты на концертах.

Не пропустите!

Концерт «Три дня дождя» — это шанс насладиться живым исполнением музыки, которая трогает сердца и заставляет задуматься. Подготовьтесь к погружению в атмосферу меланхолии и искренности!