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Три дня дождя. Summer Sound x билайн
Билеты от 3800₽
Киноафиша Три дня дождя. Summer Sound x билайн

Три дня дождя. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Три дня дождя на Summer Sound x Билайн 2025

Готовьтесь к незабываемому музыкальному событию: «Три дня дождя» на Summer Sound x Билайн 2025! Яркие представители современного альтернативного рока соберутся, чтобы исполнить все главные хиты и любимые песни. Погрузитесь в атмосферу живой музыки под открытым небом!

VIP-опции для комфортного отдыха

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, доступны специальные VIP-предложения:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Здесь вас ждет отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест, что обеспечит превосходный вид на сцену. Идеальное соотношение цена-качество!

Общие зоны для всех зрителей

Для тех, кто предпочитает более активное участие в концерте, доступны следующие зоны:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера.
  • Фан-зона: близость к сцене для истинных поклонников. Входной билет на концерт предоставляет доступ к этой зоне.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 3000 ₽

Фотографии

Три дня дождя. Summer Sound x билайн

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