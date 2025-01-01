Три дня дождя. Summer Sound x билайн

Три дня дождя на Summer Sound x Билайн 2025

Готовьтесь к незабываемому музыкальному событию: «Три дня дождя» на Summer Sound x Билайн 2025! Яркие представители современного альтернативного рока соберутся, чтобы исполнить все главные хиты и любимые песни. Погрузитесь в атмосферу живой музыки под открытым небом!

VIP-опции для комфортного отдыха

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, доступны специальные VIP-предложения:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Здесь вас ждет отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Здесь вас ждет отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован! ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест, что обеспечит превосходный вид на сцену. Идеальное соотношение цена-качество!

Общие зоны для всех зрителей

Для тех, кто предпочитает более активное участие в концерте, доступны следующие зоны:

Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера.

входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера. Фан-зона: близость к сцене для истинных поклонников. Входной билет на концерт предоставляет доступ к этой зоне.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!