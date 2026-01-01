Спектакль «Три девушки. Настоящие сказки» на сцене Учебного театра

В Учебном театре Новосибирского театрального института пройдет спектакль «Три девушки. Настоящие сказки». За его постановку отвечают Дмитрий Шмаков и Дарья Парфенюк, студентка 4 курса специализации «Режиссер драмы» мастерской А.М. Крикливого (заочная форма обучения).

В спектакле выступят студенты 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» из мастерских П.В. Южакова (очная форма) и С.В. Галкиной (заочная форма). Это представление подойдет тем, кто ценит экспериментальные формы театрального искусства и открытие молодых талантов.