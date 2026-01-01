Спектакль Три четверти

Драма о взрослении по книге Анны Красильщик

Предстоящий спектакль является драмой о взрослении, основанной на книге Анны Красильщик. Это история о семикласснице Ане, которой предстоит столкнуться с новыми вызовами в необычной школе в начале 90-х годов.

Аня оказывается в классе с всего лишь восемью учениками, и каждое ее занятие становится настоящим испытанием. Директор, который ведет уроки под гитару, добавляет еще больше странности в обстановку. Пожалуй, наиболее интересен тот факт, что после уроков в школе проводится молебен, а столовая отсутствует.

Каждый день перед Аней стоит сложный выбор: следовать ли своей совести или угождать своим новым «крутым» друзьям. Эта драма заставляет задуматься над тем, что значит быть честным прежде всего с самим собой.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы самоопределения и дружбы.