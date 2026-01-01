Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три брата
Билеты от 700₽
Киноафиша Три брата

Спектакль Три брата

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О спектакле

Спектакль «Три брата» — фольклорная сказка для всей семьи

«Послушался бы младший брат старшего, не ходил бы в заколдованный лес, ничего бы и не случилось. Но непослушны младшие братья! И пришлось старшему, и среднему, и младшему идти искать красавицу Настеньку. А против них — все силы темные...»

Так начинается спектакль «Три брата», который состоится в театре Русская драма. Режиссер Светлана Кочеткова, победитель лаборатории 2023 года, привнесла в постановку уникальную интерпретацию рассказов Николая Носова, в частности, из «Незнайки в Солнечном городе». Это история о братьях, столкнувшихся с испытаниями и сложными выборами.

Яркие образы и магия сказки

Спектакль использует фольклорные мотивы в костюмах, а также необыкновенно красочные декорации. На сцене появляются злые волшебники, а также добрые герои, что создает захватывающую атмосферу. Как всегда в лучших традициях русских народных сказок, у этой истории есть добрый финал.

Для кого этот спектакль?

«Три брата» обещает удивить зрителей всех возрастов. Его сюжет и динамичное действие сделают вечер незабываемым как для детей, так и для их родителей. Предстоящая постановка — это отличная возможность познакомить подрастающее поколение с духом русской культуры и фольклора.

Режиссер
Михаил Щепенко
В ролях
Алексей Савченко
Дмитрий Поляков
Ирина Винокурова
Аркадий Аверин

Купить билет на спектакль Три брата

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

Фотографии

Три брата

В ближайшие дни

Завещание Дон Жуана
16+
Комедия

Завещание Дон Жуана

31 мая в 14:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Герой нашего времени
16+
Премьера Драма

Герой нашего времени

6 июня в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Терская история
12+
Драма

Терская история

19 июня в 19:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше