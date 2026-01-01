Спектакль «Три брата» — фольклорная сказка для всей семьи

«Послушался бы младший брат старшего, не ходил бы в заколдованный лес, ничего бы и не случилось. Но непослушны младшие братья! И пришлось старшему, и среднему, и младшему идти искать красавицу Настеньку. А против них — все силы темные...»

Так начинается спектакль «Три брата», который состоится в театре Русская драма. Режиссер Светлана Кочеткова, победитель лаборатории 2023 года, привнесла в постановку уникальную интерпретацию рассказов Николая Носова, в частности, из «Незнайки в Солнечном городе». Это история о братьях, столкнувшихся с испытаниями и сложными выборами.

Яркие образы и магия сказки

Спектакль использует фольклорные мотивы в костюмах, а также необыкновенно красочные декорации. На сцене появляются злые волшебники, а также добрые герои, что создает захватывающую атмосферу. Как всегда в лучших традициях русских народных сказок, у этой истории есть добрый финал.

Для кого этот спектакль?

«Три брата» обещает удивить зрителей всех возрастов. Его сюжет и динамичное действие сделают вечер незабываемым как для детей, так и для их родителей. Предстоящая постановка — это отличная возможность познакомить подрастающее поколение с духом русской культуры и фольклора.