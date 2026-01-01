Три апельсина. Шестая встреча театрального клуба Зазеркалья

Спектакль «Три апельсина. Встреча шестая» – это увлекательная интерпретация классической пьесы Евгения Шварца. В центре истории – три апельсина, которые оказываются в руках разных людей, кардинально меняя их судьбы.

Организатором постановки выступает Детский музыкальный театр «Зазеркалье», который славится своими яркими представлениями как для детей, так и для взрослых. Спектакль обещает удивить оригинальными театральными решениями и уникальным подходом к знакомому материалу.

Эта история станет отличным вариантом для семейного досуга и порадует зрителей старше 6 лет. «Три апельсина» понравятся тем, кто увлечён театром и ценит классическую литературу.

Встреча друзей в арт-клубе юных петербуржцев

Приглашаем всех, кто посещал наш арт-клуб до вынужденного перерыва, а также тех, кто никогда не был у нас, но интересуется театром, музыкой и литературой. Клуб «Три апельсина» станет «тренажёрным залом» для ума и души, где вас ждут новые творческие знакомства и интересные мероприятия.

Три сочных оранжевых фрукта символизируют вкус, свежесть и витамины творчества, которые наполнят ваши серые будни яркими красками.