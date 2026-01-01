Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три апельсина. Встреча шестая
Киноафиша Три апельсина. Встреча шестая

Три апельсина. Встреча шестая

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О выставке

Три апельсина. Шестая встреча театрального клуба Зазеркалья

Спектакль «Три апельсина. Встреча шестая» – это увлекательная интерпретация классической пьесы Евгения Шварца. В центре истории – три апельсина, которые оказываются в руках разных людей, кардинально меняя их судьбы.

Организатором постановки выступает Детский музыкальный театр «Зазеркалье», который славится своими яркими представлениями как для детей, так и для взрослых. Спектакль обещает удивить оригинальными театральными решениями и уникальным подходом к знакомому материалу.

Эта история станет отличным вариантом для семейного досуга и порадует зрителей старше 6 лет. «Три апельсина» понравятся тем, кто увлечён театром и ценит классическую литературу.

Встреча друзей в арт-клубе юных петербуржцев

Приглашаем всех, кто посещал наш арт-клуб до вынужденного перерыва, а также тех, кто никогда не был у нас, но интересуется театром, музыкой и литературой. Клуб «Три апельсина» станет «тренажёрным залом» для ума и души, где вас ждут новые творческие знакомства и интересные мероприятия.

Три сочных оранжевых фрукта символизируют вкус, свежесть и витамины творчества, которые наполнят ваши серые будни яркими красками.

 

Купить билет на выставка Три апельсина. Встреча шестая

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 600 ₽

В ближайшие дни

Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
14 апреля в 12:00 Casino Museum
от 400 ₽
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
18 мая в 14:00 Casino Museum
от 400 ₽
Пропавшие в кинохронике
6+
Интерактивный
Пропавшие в кинохронике
23 апреля в 13:00 Ленфильм
от 550 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше