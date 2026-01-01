Оповещения от Киноафиши
Три апельсина. Встреча седьмая
Киноафиша Три апельсина. Встреча седьмая

Три апельсина. Встреча седьмая

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О выставке

Седьма встреча арт-клуба Зазеркалья

«Три апельсина. Встреча седьмая» — это уникальное театральное представление, основанное на знаменитой пьесе Евгения Шварца. Организатором события выступает Детский музыкальный театр «Зазеркалье», один из самых популярных театров для детей в России.

Спектакль предлагает интересную интерпретацию классической пьесы и завораживающую сценографию. В нём участвует множество музыкальных и танцевальных номеров, что делает его привлекательным как для детей, так и для взрослых. Рекомендуется к просмотру для семей с детьми от 6 лет, а также для всех любителей театрального искусства.

Арт-клуб «Три апельсина»

Ждем всех посетителей нашего арт-клуба, как давних, так и новых! Арт-клуб «Три апельсина» — это пространство для встреч любителей театра, музыки и литературы. Здесь вы сможете развивать свои творческие способности и находить единомышленников.

Клуб — это своего рода «тренажёрный зал» для ума и души. Не упустите возможность зарядиться свежей порцией идей и креативности! Три ярких оранжевых фрукта символизируют вкус, свежесть и творчество, которые ожидают вас в стенах нашего клуба.

Купить билет на выставка Три апельсина. Встреча седьмая

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 600 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
12 марта в 14:00 Музей «Арт и факты»
от 300 ₽
Персональная выставка Кирилла Савельева «Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было»
0+
Видео Фотография
Персональная выставка Кирилла Савельева «Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было»
1 апреля в 17:00 Jessica Gallery
от 500 ₽
Приватный Эрмитаж: тихие залы от скифов до Рембрандта
12+
Экскурсия
Приватный Эрмитаж: тихие залы от скифов до Рембрандта
16 мая в 14:00 Эрмитаж
от 6295 ₽
