Спектакль Три апельсина. Карнавал

Спектакль - карнавал в Театре эстрады Аркадия Райкина

Театр Эстрады приглашает вас на карнавал — грандиозное представление, вдохновлённое классикой итальянской сцены. В основе спектакля — знаменитая пьеса Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам». Эта философская сказка, созданная в жанре фьябы, уносит зрителя в мир фантазий, где границы между реальностью и вымыслом размыты, а карнавал становится символом игры жизни.

Атмосфера Венецианского карнавала:

Режиссёр Илья Архипов переносит зрителей в самую гущу Венецианского карнавала, где всё переворачивается с ног на голову: правда и ложь, ангел и дьявол, жизнь и смерть. На карнавале главенствует одно правило — быть кем угодно, но не собой. Однако, не все участники этой маскарадной игры надели свои истинные маски? Вдохновлённый комедией дель арте, спектакль приобретает современное звучание, оставаясь верным традициям итальянского театра.

Визуальное и музыкальное оформление:

Минималистичное художественное оформление спектакля подчёркивает его гротесковый характер. Авторская музыка и карнавальная хореография создают атмосферу праздника, где каждый элемент служит напоминанием: театр — это искусство отражать жизнь, как зеркало, в котором каждый увидит что-то своё.