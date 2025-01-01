Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три апельсина. Карнавал
Киноафиша Три апельсина. Карнавал

Спектакль Три апельсина. Карнавал

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль - карнавал в Театре эстрады Аркадия Райкина

Театр Эстрады приглашает вас на карнавал — грандиозное представление, вдохновлённое классикой итальянской сцены. В основе спектакля — знаменитая пьеса Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам». Эта философская сказка, созданная в жанре фьябы, уносит зрителя в мир фантазий, где границы между реальностью и вымыслом размыты, а карнавал становится символом игры жизни.

Атмосфера Венецианского карнавала:

Режиссёр Илья Архипов переносит зрителей в самую гущу Венецианского карнавала, где всё переворачивается с ног на голову: правда и ложь, ангел и дьявол, жизнь и смерть. На карнавале главенствует одно правило — быть кем угодно, но не собой. Однако, не все участники этой маскарадной игры надели свои истинные маски? Вдохновлённый комедией дель арте, спектакль приобретает современное звучание, оставаясь верным традициям итальянского театра.

Визуальное и музыкальное оформление:

Минималистичное художественное оформление спектакля подчёркивает его гротесковый характер. Авторская музыка и карнавальная хореография создают атмосферу праздника, где каждый элемент служит напоминанием: театр — это искусство отражать жизнь, как зеркало, в котором каждый увидит что-то своё.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Анна Дворяненко
Сергей Романюк
Илья Архипов
Станислав Никитин
Сергей Ленков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Мрачная сказка для взрослых: рецензия на спектакль «Три апельсина. Карнавал» на сцене театра Райкина

Грандиозные костюмы, атмосфера старой Венеции и аромат цитрусовых: чем удивляет спектакль «Три апельсина. Карнавал» в театре Эстрады им. А. Райкина.

Читать дальше

Фотографии

Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал Три апельсина. Карнавал

В ближайшие дни

Бременские музыканты
6+
Детский Музыка
Бременские музыканты
31 августа в 11:00 Легенда
от 1700 ₽
Аленький цветочек
6+
Детский
Аленький цветочек
28 сентября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Коты спасают мир
0+
Детский Цирк
Коты спасают мир
26 октября в 16:00 ДК им. Ленсовета
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше