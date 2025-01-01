Спектакль Тревожность. Развод

Уникальный спектакль-перформанс в формате перфо-вечеринки

«Тревожность. Развод» — второй спектакль из цикла партиципаторных спектаклей, посвящённых теме тревожности. Это уникальный спектакль-перформанс в формате перфо-вечеринки, который предлагает зрителям глубже понять свои страхи и переживания.

Суть спектакля

История касается того, как мы строим, проживаем и пытаемся разорвать связь с тем, что должно было нас защищать. Главное внимание уделяется вопросу: почему мы так сильно прилипли к тревожности? Зрители будут задумываться, что, если ваша тревожность — не просто голос в голове, а отдельный персонаж? Как бы вы себя чувствовали, если бы можно было познакомиться с ней, заключить с ней брак и даже развестись?

Форма и содержание

Спектакль продолжает исследование тревожности как социального феномена через язык современного театра. Тревожность материализуется, чтобы зрители смогли увидеть её со стороны — не как часть себя, а как отдельного спутника со своим телом, голосом, запахом, характером, чувством юмора и даже капризами.

Команда проекта

Режиссёр Наталья Смаль и танц-драматург Марьям Ибрагимова погружают зрителей в мир своих эмоций, а продюсеры Таня Жуковская и Мария Отрашевская осуществляют кураторский надзор. Специальным консультантом по вопросам психологии выступает Мария Зюкина, а SMM-менеджером является Арина Новокрещенова.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и взглянуть на тревожность под новым углом.