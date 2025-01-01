Меню
Тревожно
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тревожно

Спектакль Тревожно

16+
Режиссер Варела Петергоф
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Тревожно": Путешествие по закоулкам души

Главный герой спектакля "Тревожно" — мелкий чиновник, социопат, который проводит свои дни у окна, отражая нашу многим знакомую жизнь перед экраном телевизора. Его жизнь можно охарактеризовать как "ничтожную жизнь ничтожного человека, в котором и хорошего-то ничего не осталось".

Образ Сусли-Мысли

Товарищи по работе дразнят его "Сусли-Мысли" за то, что он предпочитает "отсиживаться от жизни", прячась в ванной. Это его уединение стало своеобразным прибежищем, в котором одновременно комфортно и жутко. Страх выйти из зоны комфорта и признаться, что жизнь проходит "как-то не так", — это главный лейтмотив спектакля.

Философские размышления

Герой погружается в самоанализ и рефлексию, сталкивается с триггерами прошлого и бесконечно ковыряет свои внутренние переживания. Он мучительно вспоминает единственное светлое пятно в своей жизни — незаконченный роман, который оставил в его душе глубокий след.

Спектакль поднимает философские вопросы о ценности жизни и важности каждого момента, который может быть упущен. Это не просто спектакль о внутренней борьбе, но и призыв к зрителям задуматься о своих собственных выборах и страхах.

Не упустите возможность увидеть спектакль!

Спектакль "Тревожно" обещает стать не только интересным, но и глубоким опытом, способным затронуть сердца зрителей. Не упустите шанс погрузиться в мир сложных эмоций и размышлений о жизни!

Купить билет на спектакль Тревожно

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

