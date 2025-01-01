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Третья ракета
Билеты от 500₽
Киноафиша Третья ракета

Спектакль Третья ракета

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

О войне и людях на фронте

События спектакля происходят в 1944 году в Румынии, в разгар Ясско-Кишиневской наступательной операции. История рассказывает о одном летнем дне из жизни орудийного расчета сорокопятчиков, оказавшихся на переднем рубеже контрнаступления немцев. В силу различных обстоятельств артиллеристы попадают в окружение и ведут неравный бой в одиночку.

Личное и человеческое на фоне войны

Сюжет спектакля раскрывает судьбы простых людей в условиях войны. Кто из них струсит и предаст, кто отомстит предателю, кто погибнет в первые минуты танковой атаки, кто выживет, кто будет бороться за свою первую любовь и останется верным присяге? Этот жесткий мужской спектакль о тех, кто защищал Родину в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

Режиссерская концепция

Режиссер Николай Лазарев подчеркивает, что цель спектакля — воссоздать на сцене не идеализированную войну, а реальность, которую описывает Василь Быков. Это война без пафоса, без идеологических лозунгов, а через личные проблемы, болевые точки каждого человека: любовь, ревность, страх смерти, чувство дома и потеря близких. Режиссер стремится вызвать сопереживание зрителя через понятные всем человеческие чувства, которые бередят память и волнуют сердце.

Моральный посыл спектакля

Лазарев отмечает, что спектакль формирует понятия нравственности, совести и веры, и, возможно, именно из этого и складывается наша национальная идея. В условиях переписывания истории и потери духовных ценностей, он считает важным сохранить эту правду и стойкость, продолжая помнить о тех, кто защищал Родину.

Режиссер
Николай Лазарев
В ролях
Денис Кутузов
Максим Чиков
Александр Рожковский
Сергей Иванюк
Ярослав Бережнов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Третья ракета Третья ракета Третья ракета Третья ракета Третья ракета Третья ракета Третья ракета

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