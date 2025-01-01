Спектакль Третья ракета

О войне и людях на фронте

События спектакля происходят в 1944 году в Румынии, в разгар Ясско-Кишиневской наступательной операции. История рассказывает о одном летнем дне из жизни орудийного расчета сорокопятчиков, оказавшихся на переднем рубеже контрнаступления немцев. В силу различных обстоятельств артиллеристы попадают в окружение и ведут неравный бой в одиночку.

Личное и человеческое на фоне войны

Сюжет спектакля раскрывает судьбы простых людей в условиях войны. Кто из них струсит и предаст, кто отомстит предателю, кто погибнет в первые минуты танковой атаки, кто выживет, кто будет бороться за свою первую любовь и останется верным присяге? Этот жесткий мужской спектакль о тех, кто защищал Родину в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

Режиссерская концепция

Режиссер Николай Лазарев подчеркивает, что цель спектакля — воссоздать на сцене не идеализированную войну, а реальность, которую описывает Василь Быков. Это война без пафоса, без идеологических лозунгов, а через личные проблемы, болевые точки каждого человека: любовь, ревность, страх смерти, чувство дома и потеря близких. Режиссер стремится вызвать сопереживание зрителя через понятные всем человеческие чувства, которые бередят память и волнуют сердце.

Моральный посыл спектакля

Лазарев отмечает, что спектакль формирует понятия нравственности, совести и веры, и, возможно, именно из этого и складывается наша национальная идея. В условиях переписывания истории и потери духовных ценностей, он считает важным сохранить эту правду и стойкость, продолжая помнить о тех, кто защищал Родину.