Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Третья карта
Киноафиша Третья карта

Спектакль Третья карта

16+
Режиссер Геннадий Шапошников
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Музыкально-драматическая постановка «Третья карта» на фрегате «Благодать»

«Третья карта» — это уникальная музыкально-драматическая постановка, основанная на мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы Петра Чайковского. Это синтез оперы и лирико-психологической драмы, где знакомая история превращается в мистический триллер с элементами двойников и отражений.

Сюжет постановки

Действие спектакля рассказывает о молодом инженере Германне, который ведет спокойную жизнь, почти не интересуясь картами. Но, узнав о секрете выигрышной комбинации, он погружается в мир азартных игр. Страсть к победе постепенно одерживает верх, и Германн забывает о любви, чести и предосторожности, становясь рабом своего влечения.

Место проведения

Постановка пройдет на величественном фрегате «Благодать», который находится на Петровской набережной, 2А в самом центре Санкт-Петербурга, открывая роскошные виды на город. Этот исторический фрегат связан с зарождением Санкт-Петербурга и морской славой российского флота. Выбор площадки отсылает к петровским временам, когда придворные ассамблеи проводились на боевых парусниках.

Зал фрегата выполнен в стиле императорского театра с отдельной царской ложей, создавая уникальную атмосферу для современного прочтения классики.

Создатели постановки

Главный режиссер, Геннадий Шапошников, создал уникальное произведение, которое органично сочетает величие оперного жанра с глубиной лирико-психологической драмы. Атмосферу сюрреальности и загадочности усиливают изысканные декорации, разработанные Заслуженным художником России, лауреатом театральной премии «Золотая маска», Виктором Герасименко.

Музыка Чайковского, а также произведения французских мастеров XVIII века (граф Сен-Жермен, Андре Гретри), были аранжированы композитором Алексеем Крашенинниковым, который также создал оригинальную музыку для некоторых сцен. Все вокальные партии исполняются вживую с аккомпанементом оркестра.

Приветственный фуршет

Гостей мероприятия ждет приветственный фуршет с легкими закусками и игристым вином, что создаст атмосферу уюта и торжественности.

Даты и время проведения

С 4 января 2025 года на борту фрегата «Благодать» начнутся показы оперы-драмы «Третья карта». Спектакли будут проходить три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Сбор гостей в 19:00, начало спектакля в 19:30.

Не упустите шанс погрузиться в мистический мир Пушкина и Чайковского в уникальной атмосфере исторического фрегата!

Фотографии

Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта Третья карта
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше