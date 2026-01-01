Музыкально-драматическая постановка «Третья карта» на фрегате «Благодать»

«Третья карта» — это уникальная музыкально-драматическая постановка, основанная на мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы Петра Чайковского. Это синтез оперы и лирико-психологической драмы, где знакомая история превращается в мистический триллер с элементами двойников и отражений.

Сюжет постановки

Действие спектакля рассказывает о молодом инженере Германне, который ведет спокойную жизнь, почти не интересуясь картами. Но, узнав о секрете выигрышной комбинации, он погружается в мир азартных игр. Страсть к победе постепенно одерживает верх, и Германн забывает о любви, чести и предосторожности, становясь рабом своего влечения.

Место проведения

Постановка пройдет на величественном фрегате «Благодать», который находится на Петровской набережной, 2А в самом центре Санкт-Петербурга, открывая роскошные виды на город. Этот исторический фрегат связан с зарождением Санкт-Петербурга и морской славой российского флота. Выбор площадки отсылает к петровским временам, когда придворные ассамблеи проводились на боевых парусниках.

Зал фрегата выполнен в стиле императорского театра с отдельной царской ложей, создавая уникальную атмосферу для современного прочтения классики.

Создатели постановки

Главный режиссер, Геннадий Шапошников, создал уникальное произведение, которое органично сочетает величие оперного жанра с глубиной лирико-психологической драмы. Атмосферу сюрреальности и загадочности усиливают изысканные декорации, разработанные Заслуженным художником России, лауреатом театральной премии «Золотая маска», Виктором Герасименко.

Музыка Чайковского, а также произведения французских мастеров XVIII века (граф Сен-Жермен, Андре Гретри), были аранжированы композитором Алексеем Крашенинниковым, который также создал оригинальную музыку для некоторых сцен. Все вокальные партии исполняются вживую с аккомпанементом оркестра.

Приветственный фуршет

Гостей мероприятия ждет приветственный фуршет с легкими закусками и игристым вином, что создаст атмосферу уюта и торжественности.

Даты и время проведения

С 4 января 2025 года на борту фрегата «Благодать» начнутся показы оперы-драмы «Третья карта». Спектакли будут проходить три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Сбор гостей в 19:00, начало спектакля в 19:30.

Не упустите шанс погрузиться в мистический мир Пушкина и Чайковского в уникальной атмосфере исторического фрегата!