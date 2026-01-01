Юбилейный бенефис в честь Международного Дня театра

Международный День театра в этом сезоне мы отмечаем по-особому — бенефисом четырёх талантливых артистов, которые празднуют свои творческие юбилеи. На сцене встретятся заслуженные артисты Кубани: Алексей Алексеев, Людмила Дорошева, Алексей Суханов и заслуженная артистка Чеченской Республики Татьяна Епифанцева.

Творческий путь и традиции

Эти выдающиеся артисты вместе с коллегами по сцене представят бенефис, который станет не только признанием их мастерства, но и свободой творчества. В программе — любимые спектакли, новые авторы и интересные интерпретации, которые раскроют новые грани их таланта.

Атмосфера праздника

Бенефис — это не просто концерт, это уникальная возможность для артистов и зрителей встретиться в теплой и дружественной атмосфере. Это ещё один прекрасный повод поговорить о Театре, его величии и значимости в нашей жизни.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех ценителей театрального искусства стать частью этого незабываемого события. Не упустите шанс увидеть любимых артистов на сцене и насладиться их мастерством!