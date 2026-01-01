Спектакль Третий тур конкурса «Арабеск»

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского пройдет третий тур конкурса артистов балета «Арабеск». Событие ожидается с 16 по 28 апреля и станет важным моментом для всего российского балетного сообщества.
Соискателей ждут призы, среди которых главный — Гран-при, названный в честь великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за техническую виртуозность, но и за особый шарм исполнения.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, Министерства культуры Пермского края и, конечно, самого театра.
Это событие будет интересно любителям балета и ценителям высокого искусства, каждый из которых сможет оценить таланты современных исполнителей и их стремление к совершенству.