Спектакль Третий тур конкурса «Арабеск»

Третий тур конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского пройдет третий тур конкурса артистов балета «Арабеск». Событие ожидается с 16 по 28 апреля и станет важным моментом для всего российского балетного сообщества.

Призовой фонд и особый Гран-при

Соискателей ждут призы, среди которых главный — Гран-при, названный в честь великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за техническую виртуозность, но и за особый шарм исполнения.

Организаторы конкурса

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, Министерства культуры Пермского края и, конечно, самого театра.

Для любителей балета

Это событие будет интересно любителям балета и ценителям высокого искусства, каждый из которых сможет оценить таланты современных исполнителей и их стремление к совершенству.