Спектакль Третий не лишний

Третий не лишний: когда любовь ведет игру

В центре сюжета — два мужчины, которые под странными обстоятельствами узнают, что связаны с одной и той же женщиной. Это открытие становится началом череды интриг и скандалов, в которых каждый пытается разобраться в сложившейся ситуации.

Смех и сюрпризы: комедия с неожиданным финалом

Кульминацией становится возвращение из поездки главной героини — жены, которая не подозревает о готовящемся ей откровении. Какие секреты раскроют ее мужья? Какие вопросы они зададут? И главное, какой неожиданный поворот примет история?

Приходите и узнайте, как развязка этой забавной истории заставит вас смотреть на любовь по-новому.