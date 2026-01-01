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Третий не лишний
Киноафиша Третий не лишний

Спектакль Третий не лишний

18+
Возраст 18+

О спектакле

Третий не лишний: когда любовь ведет игру

В центре сюжета — два мужчины, которые под странными обстоятельствами узнают, что связаны с одной и той же женщиной. Это открытие становится началом череды интриг и скандалов, в которых каждый пытается разобраться в сложившейся ситуации.

Смех и сюрпризы: комедия с неожиданным финалом

Кульминацией становится возвращение из поездки главной героини — жены, которая не подозревает о готовящемся ей откровении. Какие секреты раскроют ее мужья? Какие вопросы они зададут? И главное, какой неожиданный поворот примет история?

Приходите и узнайте, как развязка этой забавной истории заставит вас смотреть на любовь по-новому.

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