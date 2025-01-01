Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
TresMuchachos & compaňeros
Киноафиша TresMuchachos & compaňeros

TresMuchachos & compaňeros

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Cumbia Impact» – Концертная Программа акустического проекта Markscheider Kunst

Приглашаем вас на уникальный концерт «Cumbia Impact», который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот проект представляет собой акустическую версию легендарного петербургского ансамбля Markscheider Kunst, известного своим неповторимым стилем и зажигательной музыкой.

О проекте

Markscheider Kunst был основан в 1996 году и с тех пор завоевал сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Группа сочетает в своей музыке элементы сальсы, регги и рок-н-ролла, создавая уникальный музыкальный стиль, который невозможно не запомнить.

Что ожидать

На концерте вы сможете насладиться известными хитами в новом звучании, а также услышать эксклюзивные композиции, созданные специально для акустического формата. Атмосфера вечера обещает быть по-настоящему теплой и дружелюбной, что позволит каждому зрителю почувствовать себя частью неповторимого музыкального опыта.

Даты и время

Концерт пройдет в ближайшую субботу. Начало в 19:00. Рекомендуем заранее забронировать билеты, чтобы не упустить возможность стать частью этого музыкального праздника.

Почему стоит посетить?

Если вы любите живую музыку и ищете новые впечатления, этот концерт станет отличным выбором. Markscheider Kunst – это не просто группа, это целая философия, которая объединяет людей через музыку и танец. Не упустите шанс вдохновиться их энергией и харизмой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
15 сентября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий"
6+
Классическая музыка
XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий"
30 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль
30 ноября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше