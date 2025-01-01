TresMuchachos & compaňeros

«Cumbia Impact» – Концертная Программа акустического проекта Markscheider Kunst

Приглашаем вас на уникальный концерт «Cumbia Impact», который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот проект представляет собой акустическую версию легендарного петербургского ансамбля Markscheider Kunst, известного своим неповторимым стилем и зажигательной музыкой.

О проекте

Markscheider Kunst был основан в 1996 году и с тех пор завоевал сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Группа сочетает в своей музыке элементы сальсы, регги и рок-н-ролла, создавая уникальный музыкальный стиль, который невозможно не запомнить.

Что ожидать

На концерте вы сможете насладиться известными хитами в новом звучании, а также услышать эксклюзивные композиции, созданные специально для акустического формата. Атмосфера вечера обещает быть по-настоящему теплой и дружелюбной, что позволит каждому зрителю почувствовать себя частью неповторимого музыкального опыта.

Даты и время

Концерт пройдет в ближайшую субботу. Начало в 19:00. Рекомендуем заранее забронировать билеты, чтобы не упустить возможность стать частью этого музыкального праздника.

Почему стоит посетить?

Если вы любите живую музыку и ищете новые впечатления, этот концерт станет отличным выбором. Markscheider Kunst – это не просто группа, это целая философия, которая объединяет людей через музыку и танец. Не упустите шанс вдохновиться их энергией и харизмой!