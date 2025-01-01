Меню
Трепет моего сердца
Киноафиша Трепет моего сердца

Спектакль Трепет моего сердца

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Трепет моего сердца»: комедия о жизни и человечности

Ханох Левин, один из самых значительных израильских драматургов XX века, умел как никто другой смешивать иронию, сарказм и нежность, чтобы показать нелицеприятную правду о человеческой природе. Его пьесы, которые сам автор называл комедиями, — это зеркало, в котором отражаются слабости, мечты и горести людей.

О героях и смысле

Персонажи Левина — это бедные, растерянные, порой жалкие, но трогательные души. Они живут в серости, полной страданий, но, вопреки всему, находят в жизни смысл. Их смех — часто горький и самоироничный, но он открывает путь к надежде и возможности почувствовать счастье даже в самых мрачных обстоятельствах.

Левин сочетает в своём стиле провокацию и поэзию, жёсткость и отчаянную любовь к человечеству. Его герои глумятся друг над другом, но искренне молят о сострадании, смеются над жизнью, но мечтают её облагородить.

Почему стоит посмотреть?

  • Уникальный язык. Театральный стиль Левина — это сочетание яркой провокации и тонкой лирики, вызывающее смех сквозь слёзы.
  • Вечные темы. Пьеса исследует природу человеческого счастья, учит находить радость даже в беспросветной повседневности.
  • Трогательные герои. Простые, нелепые, но такие близкие каждому из нас, персонажи Левина вызывают искреннюю симпатию и сочувствие.

«Трепет моего сердца» — это смешная и горькая история, полная любви к людям такими, какие они есть. Этот спектакль заставит вас улыбнуться, задуматься и, возможно, взглянуть на мир чуть мягче.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Сергей Агафонов
Оксана Базилевич
Сергей Бызгу
Богдан Гудыменко
Маргарита Бычкова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 20 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца Трепет моего сердца

