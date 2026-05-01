«Тренируй мозг» интеллектуальная игра

Возраст 16+
О выставке

Интеллектуальная игра в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную интеллектуальную игру «Тренируй мозг», которая пройдет в лектории «Прямая речь». Это событие вдохновлено традициями клуба знатоков «Что? Где? Когда?». В нем могут участвовать все желающие старше 16 лет.

Суть игры

Вопросы от «Прямой речи» основываются на общей эрудиции и логическом мышлении, а не на знании конкретных фактов или исторических дат. Главное — это удовольствие от мыслительных процессов и возможность потренировать свои нейронные связи.

Формат и правила

Игра состоит из шести раундов по шесть вопросов. Каждый раунд объединен общей тематикой, связанной с ключевыми темами нашего лектория: литература, искусство, история, психология и многими другими.

Игрокам следует рассчитывать на продолжительность около двух часов с учетом перерывов между раундами. Участники могут приходить как поодиночке, так и командами. Если вы пришли один, мы с радостью подберем вам команду.

Кто может участвовать?

В нашей игре нет ограничений по возрасту (за исключением детского), уровню образования или другим критериям. Каждый сможет испытать свои знания и креативность.

Ведущий игры

Игру будет вести Павел Сурков — постоянный спикер лектория «Прямая речь», культуролог, писатель и публицист. Он также — опытный участник «Что? Где? Когда?» и обладатель обаяния, которое сделает игру еще более увлекательной.

Не упустите возможность принять участие в захватывающем интеллектуальном соревновании и насладиться атмосферой творчества и веселья!

Май
28 мая четверг
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 2350 ₽

