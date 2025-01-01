Флагманский тренинг Радислава Гандапаса в Казани

16 ноября в бальном зале Корстона пройдет одно из главных бизнес-событий года в Казани – флагманский тренинг Радислава Гандапаса «Трансформационное лидерство». Это уникальная возможность для всех, кто хочет развить свои лидерские качества и научиться управлять командой с максимальной эффективностью.

Кто такой Радислав Гандапас?

Радислав Гандапас – президент Ассоциации спикеров СНГ и один из самых известных специалистов по лидерству в России. Он занимает 14-е место в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus и является автором 12 книг по ораторскому искусству, лайф-менеджменту и лидерству. Гандапас – самый титулованный бизнес-тренер страны, трижды признанный лучшим в профессии по итогам года и дважды лауреат премии «Эксперт года».

О программе тренинга

На тренинге будет представлена новая авторская программа, состоящая из 10 модулей:

Эволюция социальной роли лидерства Миссия и роль лидера в современном мире Делегирование и эффективность команды Принципы построения эффективных команд Кросс-функциональное взаимодействие Конкуренция и кооперация как два фактора успеха Принципы принятия сложных решений Эффективное управление: от принуждения к партнерству Харизма или аттрактивность - на чем они строятся сегодня Развивающий словарь трансформационного лидера

Что вас ждет?

Участники смогут познакомиться с новыми эффективными методиками, наладить полезные связи в рамках мероприятия и получить мощную мотивацию для дальнейшего роста. Также предусмотрены подарки от спонсоров и партнеров.

Не упустите шанс!

Количество мест ограничено, поэтому не откладывайте покупку билетов на тренинг «Трансформационное лидерство». Успейте стать частью этого уникального события!