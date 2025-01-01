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Тренинг Радислава Гандапаса «Трансформационное лидерство»
Киноафиша Тренинг Радислава Гандапаса «Трансформационное лидерство»

Тренинг Радислава Гандапаса «Трансформационное лидерство»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Флагманский тренинг Радислава Гандапаса в Казани

16 ноября в бальном зале Корстона пройдет одно из главных бизнес-событий года в Казани – флагманский тренинг Радислава Гандапаса «Трансформационное лидерство». Это уникальная возможность для всех, кто хочет развить свои лидерские качества и научиться управлять командой с максимальной эффективностью.

Кто такой Радислав Гандапас?

Радислав Гандапас – президент Ассоциации спикеров СНГ и один из самых известных специалистов по лидерству в России. Он занимает 14-е место в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus и является автором 12 книг по ораторскому искусству, лайф-менеджменту и лидерству. Гандапас – самый титулованный бизнес-тренер страны, трижды признанный лучшим в профессии по итогам года и дважды лауреат премии «Эксперт года».

О программе тренинга

На тренинге будет представлена новая авторская программа, состоящая из 10 модулей:

  1. Эволюция социальной роли лидерства
  2. Миссия и роль лидера в современном мире
  3. Делегирование и эффективность команды
  4. Принципы построения эффективных команд
  5. Кросс-функциональное взаимодействие
  6. Конкуренция и кооперация как два фактора успеха
  7. Принципы принятия сложных решений
  8. Эффективное управление: от принуждения к партнерству
  9. Харизма или аттрактивность - на чем они строятся сегодня
  10. Развивающий словарь трансформационного лидера

Что вас ждет?

Участники смогут познакомиться с новыми эффективными методиками, наладить полезные связи в рамках мероприятия и получить мощную мотивацию для дальнейшего роста. Также предусмотрены подарки от спонсоров и партнеров.

Не упустите шанс!

Количество мест ограничено, поэтому не откладывайте покупку билетов на тренинг «Трансформационное лидерство». Успейте стать частью этого уникального события!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 16 ноября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
10:00 от 5700 ₽

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