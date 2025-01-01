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Киноафиша Тренинг по речи и самопрезентации

Тренинг по речи и самопрезентации

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тренинг по речи и самопрезентации: Интенсивный август в Театральном проекте 27

Театральный проект 27 приглашает всех желающих на уникальный тренинг по речи и самопрезентации! Этот интенсивный курс, который пройдет в августе, разработан специально для тех, кто хочет улучшить свои навыки общения и уверенности на сцене и в жизни.

Что вас ждет?

Участников ждут:

  • Практические занятия по речевой технике;
  • Упражнения на развитие уверенности в себе;
  • Тренировки по самопрезентации для различных ситуаций.

Кто ведет тренинги?

Занятия будут проводить опытные актеры и педагоги театра, которые готовы поделиться своими знаниями и секретами мастерства. Они помогут вам раскрыть свой потенциал и научат, как грамотно донести свои мысли до публики.

Почему это важно?

Навыки речи и самопрезентации необходимы не только на сцене, но и в повседневной жизни. Умение четко и уверенно выражать свои мысли поможет вам в карьере и личных отношениях.

Как записаться?

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта! Для регистрации и получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Театрального проекта 27.

Не пропустите шанс улучшить свои навыки и раскрепоститься на сцене!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
11:00 от 10000 ₽

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21 августа в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
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Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
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Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
5 августа в 17:30 Манеж
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Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
23 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
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