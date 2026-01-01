Бизнес-тренинг Игоря Рызова в Уфе

Тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры» пройдет в Уфе и позволит участникам научиться вести переговоры в условиях постоянного давления. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается с подготовленными оппонентами и требует эффективных стратегий для достижения целей.

Что вас ждет на тренинге

Участники тренинга получат возможность:

Вести переговоры под давлением. Накал обстановки может выражаться в фразах вроде: «нам ничего не надо» или «у вас есть только 5 минут, говорите и уходите». Достигать целей даже с «хищными» переговорщиками. Например, когда собеседник не слушает, перебивает или пытается обесценить вас, а также когда ваша позиция явно слабее. Справляться с агрессивными атаками. Действия оппонента могут проявляться в виде фраз: «вы дилетанты» или «я на вас буду жаловаться». Контролировать уровень напряженности на переговорах. Овладение техниками поможет легко распознавать поведение и истинные мотивы оппонента. Использовать техники работы с манипуляторами. Участники изучат регуляторы напряжения и способы противодействия манипуляциям.

Этот тренинг станет отличной возможностью для всех, кто хочет повысить свою уверенность за столом переговоров и научиться избегать распространенных ошибок в сложных ситуациях.