Тренинг «Переговоры с монстрами» с Игорем Рызовым в Доме печати

Приглашаем вас на практический тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами». Этот уникальный курс поможет вам научиться вести переговоры с трудными и манипулятивными оппонентами, а также справляться с напряжёнными ситуациями.

Что вы узнаете на тренинге:

Как преодолеть страх и уверенно вести себя перед «сильным» собеседником;

Методы распознавания и нейтрализации манипуляций;

Стратегии выхода из тупиковых ситуаций в переговорах;

Способы усиления слабой позиции и удержания инициативы;

Работа с «монстрами» — как внешними, так и внутренними;

Погружение в практику через кейсы из жизни участников и разбор реальных ситуаций.

Формат тренинга

Тренинг будет максимально практическим: минимум теории — максимум действий. Вы получите инструменты, которые помогут вам чувствовать себя уверенно в любых переговорах.

Зачем участвовать?

Участие в тренинге — это возможность не только получить знания, но и отработать навыки в безопасной и поддерживающей атмосфере. Вы сможете задать вопросы, поделиться своим опытом и получить полезные советы от эксперта.

Не упустите шанс стать мастером переговоров и научиться справляться с любыми «монстрами»! Ждём вас на тренинге!