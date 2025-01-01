Приглашаем вас на практический тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами». Этот уникальный курс поможет вам научиться вести переговоры с трудными и манипулятивными оппонентами, а также справляться с напряжёнными ситуациями.
Тренинг будет максимально практическим: минимум теории — максимум действий. Вы получите инструменты, которые помогут вам чувствовать себя уверенно в любых переговорах.
Участие в тренинге — это возможность не только получить знания, но и отработать навыки в безопасной и поддерживающей атмосфере. Вы сможете задать вопросы, поделиться своим опытом и получить полезные советы от эксперта.
Не упустите шанс стать мастером переговоров и научиться справляться с любыми «монстрами»! Ждём вас на тренинге!