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Тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами»
Киноафиша Тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами»

Тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тренинг «Переговоры с монстрами» с Игорем Рызовым в Доме печати

Приглашаем вас на практический тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами». Этот уникальный курс поможет вам научиться вести переговоры с трудными и манипулятивными оппонентами, а также справляться с напряжёнными ситуациями.

Что вы узнаете на тренинге:

  • Как преодолеть страх и уверенно вести себя перед «сильным» собеседником;
  • Методы распознавания и нейтрализации манипуляций;
  • Стратегии выхода из тупиковых ситуаций в переговорах;
  • Способы усиления слабой позиции и удержания инициативы;
  • Работа с «монстрами» — как внешними, так и внутренними;
  • Погружение в практику через кейсы из жизни участников и разбор реальных ситуаций.

Формат тренинга

Тренинг будет максимально практическим: минимум теории — максимум действий. Вы получите инструменты, которые помогут вам чувствовать себя уверенно в любых переговорах.

Зачем участвовать?

Участие в тренинге — это возможность не только получить знания, но и отработать навыки в безопасной и поддерживающей атмосфере. Вы сможете задать вопросы, поделиться своим опытом и получить полезные советы от эксперта.

Не упустите шанс стать мастером переговоров и научиться справляться с любыми «монстрами»! Ждём вас на тренинге!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 20 сентября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
10:00 от 9900 ₽

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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
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Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
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Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
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