Спектакль «Трехгрошовая история» — Фарс в мире старой Англии

Музыкальный спектакль «Трехгрошовая история», основанный на пьесе Джона Гея «Опера нищих», погружает зрителей в атмосферу преступного мира восемнадцатого века. Режиссер Алексей Франдетти представляет эту историю как колоритную сатиру, отражающую противоречия общества, где закон и преступление переплетаются.

Сюжет и стилистика

В центре спектакля — легендарный Джек Шеппард, ставший прообразом персонажа Мэкхита. Этот герой снискал славу у всех слоев общества и стал звездой песен и проповедей. В спектакле с иронией изображены привычные ценности: женитьба становится символом неудачи, убийство — «модным трендом», а раскаяние ведет к гибели.

Музыкальное оформление спектакля включает в себя мелодии популярных песен, баллад и оперных арий, создавая уникальное сочетание высокого стиля с фамильярным жаргоном. Режиссер акцентирует внимание на карнавальной структуре, позволяя зрителю насладиться неповторимой атмосферой.

Осторожно: сцены курения

Следует обратить внимание, что в спектакле присутствуют сцены курения табака. Пожалуйста, учитывайте это, посещая театр.

Премьера и составы на показах

Премьера спектакля запланирована на 19 декабря 2025 года. Мы представляем вам составы на премьерные показы:

19 декабря

Макхит — Иван Ожогин

Браун — Кирилл Гордеев

Мамаша Пичем — Елизавета Нилова

Папаша Пичем — Александр Большаков

20 декабря

Макхит — Иван Васильев

Браун — Кирилл Гордеев

Мамаша Пичем — Анна Вартаньян

Папаша Пичем — Егор Бакулин

21 декабря

Макхит — Иван Ожогин

Браун — Евгений Иванов

Мамаша Пичем — Анна Вартаньян

Папаша Пичем — Александр Большаков

22 декабря

Макхит — Иван Васильев

Браун — Евгений Иванов

Мамаша Пичем — Елизавета Нилова

Папаша Пичем — Егор Бакулин

В премьерных показах также примут участие многие другие артисты. Пожалуйста, обратите внимание, что администрация театра оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей без предварительного уведомления.