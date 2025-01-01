Меню
Трехгрошовая история
Спектакль Трехгрошовая история

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Трехгрошовая история» — Фарс в мире старой Англии

Музыкальный спектакль «Трехгрошовая история», основанный на пьесе Джона Гея «Опера нищих», погружает зрителей в атмосферу преступного мира восемнадцатого века. Режиссер Алексей Франдетти представляет эту историю как колоритную сатиру, отражающую противоречия общества, где закон и преступление переплетаются.

Сюжет и стилистика

В центре спектакля — легендарный Джек Шеппард, ставший прообразом персонажа Мэкхита. Этот герой снискал славу у всех слоев общества и стал звездой песен и проповедей. В спектакле с иронией изображены привычные ценности: женитьба становится символом неудачи, убийство — «модным трендом», а раскаяние ведет к гибели.

Музыкальное оформление спектакля включает в себя мелодии популярных песен, баллад и оперных арий, создавая уникальное сочетание высокого стиля с фамильярным жаргоном. Режиссер акцентирует внимание на карнавальной структуре, позволяя зрителю насладиться неповторимой атмосферой.

Осторожно: сцены курения

Следует обратить внимание, что в спектакле присутствуют сцены курения табака. Пожалуйста, учитывайте это, посещая театр.

Премьера и составы на показах

Премьера спектакля запланирована на 19 декабря 2025 года. Мы представляем вам составы на премьерные показы:

19 декабря

  • Макхит — Иван Ожогин
  • Браун — Кирилл Гордеев
  • Мамаша Пичем — Елизавета Нилова
  • Папаша Пичем — Александр Большаков

20 декабря

  • Макхит — Иван Васильев
  • Браун — Кирилл Гордеев
  • Мамаша Пичем — Анна Вартаньян
  • Папаша Пичем — Егор Бакулин

21 декабря

  • Макхит — Иван Ожогин
  • Браун — Евгений Иванов
  • Мамаша Пичем — Анна Вартаньян
  • Папаша Пичем — Александр Большаков

22 декабря

  • Макхит — Иван Васильев
  • Браун — Евгений Иванов
  • Мамаша Пичем — Елизавета Нилова
  • Папаша Пичем — Егор Бакулин

В премьерных показах также примут участие многие другие артисты. Пожалуйста, обратите внимание, что администрация театра оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей без предварительного уведомления.

Режиссер
Алексей Франдетти
Алексей Франдетти
В ролях
Иван Ожогин
Елизавета Нилова
Елизавета Нилова
Александр Большаков
Иван Васильев
Егор Бакулин
Егор Бакулин

Купить билет на спектакль Трехгрошовая история

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 700 ₽
20 декабря суббота
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
24 января суббота
14:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 700 ₽
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 700 ₽
25 января воскресенье
14:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 700 ₽

