Приключения на Острове Сокровищ

«Обычная жизнь невозможна с Билли Бонсом и капитаном Флинтом!» — так начинается захватывающее пиратское приключение, которое представит Театр Flying Banana и Moscow English Theatre. На сцене оживет классическая история Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», наполненная экшеном и уникальной музыкой.

Погружение в пиратский мир

Приготовьтесь к настоящему пиратскому веселью! На спектакле вы сможете:

Научиться говорить как настоящий пират!

Прыгать на одной ноге в поисках сокровищ!

Разговаривать как попугай!

Спектакль обещает быть ярким и динамичным, с живыми боевыми сценами на шпагах, которые не оставят равнодушными никого.

Для всех и каждого

«Остров сокровищ» подходит как для опытных морских волков, так и для сухопутных любителей приключений. Возрастных ограничений нет: любой может стать частью пиратской шайки!

Не упустите шанс стать свидетелем захватывающих событий. Бронируйте билеты и готовьтесь к незабываемым приключениям!