«Обычная жизнь невозможна с Билли Бонсом и капитаном Флинтом!» — так начинается захватывающее пиратское приключение, которое представит Театр Flying Banana и Moscow English Theatre. На сцене оживет классическая история Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», наполненная экшеном и уникальной музыкой.
Приготовьтесь к настоящему пиратскому веселью! На спектакле вы сможете:
Спектакль обещает быть ярким и динамичным, с живыми боевыми сценами на шпагах, которые не оставят равнодушными никого.
«Остров сокровищ» подходит как для опытных морских волков, так и для сухопутных любителей приключений. Возрастных ограничений нет: любой может стать частью пиратской шайки!
Не упустите шанс стать свидетелем захватывающих событий. Бронируйте билеты и готовьтесь к незабываемым приключениям!