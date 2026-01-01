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Киноафиша Treasure Island

Спектакль Treasure Island

0+
Режиссер Джонатан Бекс
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Приключения на Острове Сокровищ

«Обычная жизнь невозможна с Билли Бонсом и капитаном Флинтом!» — так начинается захватывающее пиратское приключение, которое представит Театр Flying Banana и Moscow English Theatre. На сцене оживет классическая история Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», наполненная экшеном и уникальной музыкой.

Погружение в пиратский мир

Приготовьтесь к настоящему пиратскому веселью! На спектакле вы сможете:

  • Научиться говорить как настоящий пират!
  • Прыгать на одной ноге в поисках сокровищ!
  • Разговаривать как попугай!

Спектакль обещает быть ярким и динамичным, с живыми боевыми сценами на шпагах, которые не оставят равнодушными никого.

Для всех и каждого

«Остров сокровищ» подходит как для опытных морских волков, так и для сухопутных любителей приключений. Возрастных ограничений нет: любой может стать частью пиратской шайки!

Не упустите шанс стать свидетелем захватывающих событий. Бронируйте билеты и готовьтесь к незабываемым приключениям!

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