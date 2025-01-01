Травма: концерт в Краснодаре

Травма — это артист, который легко адаптируется к различным музыкальным стилям и поджанрам. Его творчество охватывает широкий спектр — от хип-хопа до фонка и рейджа, что делает его поистине универсальным исполнителем.

Взлет к Популярности

Широкую известность Травма приобрел в 2023 году благодаря своему фонк-ремейку одного из хитов группы Винтаж — «Плохая девочка». Этот клип превратился в настоящую сенсацию, собрав более 20 миллионов просмотров на YouTube в кратчайшие сроки.

Новые Достижения

В 2025 году артист продолжил впечатлять своих поклонников. Его трек «Закричу на весь мир» завоевал сердца слушателей и достиг платинового статуса. Песня заняла топовые позиции в чартах многих стран, подтверждая, что Травма — это имя, о котором говорят.

Что Можно Ожидать?

Не упустите возможность увидеть его выступление на сцене. Травма зажигает зрителей энергией и харизмой, а его музыкальные эксперименты продолжают удивлять. Подготовьте себя к незабываемому вечеру, полному музыки и эмоций!