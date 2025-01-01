Меню
Травма
Киноафиша Травма

Травма

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Травма. Концерт в Волгограде

Владимир Травма продолжает удивлять зрителей своим уникальным талантом и разными стилями исполнения. В ряде своих работ артист сочетает элементы хип-хопа, фонка и рейджа, создавая неподражаемую атмосферу на сцене.

Пробуждение популярности

Широкую известность Травма получил в 2023 году после выхода фонк-ремейка хита группы «Винтаж» под названием «Плохая девочка». Этот трек быстро завоевал популярность и собрал свыше 20 миллионов просмотров на YouTube. Такой успех стал отправной точкой для артиста в его музыкальной карьере.

Трек, который завоевал сердца

Но настоящим триумфом для Травмы стал его сингл «Закричу на весь мир», выпущенный в 2025 году. Этот трек достиг платинового статуса и продолжает занимать первые позиции в чартах по всему миру, подтверждая, что артист нашел свою аудиторию и его творчество находит отклик у слушателей.

Совсем скоро на сцене!

Не упустите возможность увидеть выступление Травмы вживую! Артист готов порадовать публику новыми композициями и захватывающим шоу. Подробности о датах спектаклей и месте проведения вы можете узнать на официальном сайте театра.

Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с Травмой!

В других городах

Волгоград, 10 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Ravanna
16+
Рок
Ravanna
21 октября в 20:00 Ferrum
от 1500 ₽
Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
11 октября в 19:00 Друзья
от 1200 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
18 сентября в 19:00 Волгоградская филармония
от 2800 ₽
