Погрузитесь в мир музыки вместе с артистом Травма, который мастерски сочетает самые разнообразные стили — от хип-хопа до фонка и рейджа. Его уникальный стиль и способность адаптироваться к различным жанрам сделали его одним из самых ярких исполнителей на российской музыкальной сцене.
В 2023 году Травма получил широкую популярность благодаря фонк-ремейку хита группы Винтаж «Плохая девочка». Этот клип стал настоящим феноменом, собрав более 20 миллионов просмотров на YouTube, что подтверждает его невероятный успех и востребованность среди слушателей.
Не останавливаясь на достигнутом, в 2025 году Травма вновь удивил своих поклонников, выпустив трек «Закричу на весь мир». Песня быстро завоевала популярность и достигла платинового статуса, уверенно занимая топовые позиции в чартах многих стран.
Если вы хотите насладиться живым выступлением этого талантливого артиста, следите за анонсами его концертов. Травма обещает удивить зрителей не только музыкальными номерами, но и ярким шоу, которое запомнится надолго!