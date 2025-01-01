Меню
Травма
Травма

Травма

16+
16+

О концерте/спектакле

Травма: Артист, покоривший музыкальные вершины

Погрузитесь в мир музыки вместе с артистом Травма, который мастерски сочетает самые разнообразные стили — от хип-хопа до фонка и рейджа. Его уникальный стиль и способность адаптироваться к различным жанрам сделали его одним из самых ярких исполнителей на российской музыкальной сцене.

Популярность после хита 2023 года

В 2023 году Травма получил широкую популярность благодаря фонк-ремейку хита группы Винтаж «Плохая девочка». Этот клип стал настоящим феноменом, собрав более 20 миллионов просмотров на YouTube, что подтверждает его невероятный успех и востребованность среди слушателей.

Платиновый статус и новые достижения

Не останавливаясь на достигнутом, в 2025 году Травма вновь удивил своих поклонников, выпустив трек «Закричу на весь мир». Песня быстро завоевала популярность и достигла платинового статуса, уверенно занимая топовые позиции в чартах многих стран.

Не пропустите нового Травму на сцене

Если вы хотите насладиться живым выступлением этого талантливого артиста, следите за анонсами его концертов. Травма обещает удивить зрителей не только музыкальными номерами, но и ярким шоу, которое запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 октября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1600 ₽

