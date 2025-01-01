Меню
Травма: Новый Глас Современной Музыки

Артист Травма продолжает удивлять свою публику разнообразием стилей и жанров. Его творчество охватывает такие направления, как хип-хоп, фанк и рейдж, что позволяет ему оставаться на пике популярности среди слушателей.

Успех в 2023 году

В 2023 году Травма завоевал широкую известность благодаря фонк-ремейку хита группы Винтаж «Плохая девочка». Клип на этот трек собрал более 20 миллионов просмотров на YouTube, что стало знаковым событием в его карьере.

Платиновый успех в 2025 году

В 2025 году артист представил слушателям трек «Закричу на весь мир», который быстро завоевал популярность и получил платиновый статус. Этот сингл уверенно занимает топовые позиции в чартах не только в России, но и за границей.

Что ожидать от выступления

На предстоящем спектакле зрители смогут насладиться живым исполнением лучших хитов Травмы, а также уникальными музыкальными интерпретациями. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

