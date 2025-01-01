Меню
Травиата
Киноафиша Травиата

Спектакль Травиата

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Травиата»: опера на злобу дня

Премьера спектакля Юрия Александрова в «Санктъ-Петербургъ Опера» возвращает на сцену шокирующую историю любви и трагедии, не утратившую актуальности с момента своего первого показа. Опера «Травиата» Джузеппе Верди, когда-то потрясшая публику в Ла Фениче, и теперь ставит зрителей перед неудобными вопросами. Современная Виолетта, как и в XIX веке, оказывается пленницей обстоятельств и вынуждена торговать собой, чтобы выжить.

Взгляд на Виолетту сквозь призму времени

В новом прочтении Александров переносит действие в наши дни, создавая образ «падшей женщины» XXI века. Это героиня, живущая мечтой о спасении и любви, но жестокая реальность разрушает её надежды. «Я обнажаю ситуацию до предела, убираю позолоту и блеск, не пряча Виолетту за красивыми декорациями, – рассказывает режиссер. – Она живёт мечтой о прекрасном принце, который заберет её из этой жизни, но реальность такова, что этот мир губит её мечты».

Фантасмагория, скрытая за внешним блеском

Мир Виолетты в этой постановке полон ярких грез, которые становятся её спасением и проклятием. Воображаемая жизнь манит её, но, соприкоснувшись с реальностью, она попадает в мрачный и опасный мир человеческих пороков и иллюзий. Это не просто история любви; это драма о том, как жестокие правила мира поглощают чистые мечты и превращают их в фантасмагорию.

Темы, звучащие актуально и сегодня

Постановка Александрова – это опера о современной жизни и её жестоких реалиях. Она напоминает, как легко стать пленником обстоятельств и как трудно сохранить себя.

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Травиата Травиата Травиата

