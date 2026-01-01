Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Травиата
Киноафиша Травиата

Спектакль Травиата

Потрясающая визуальная атмосфера от Клаудии Шолти 12+
Режиссер Клаудиа Шолти
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Опера «Травиата» Джузеппе Верди – это не просто история трагической любви, но и острое социальное высказывание, вызов светскому обществу середины XIX века. Главная героиня, куртизанка Виолетта Валери, становится воплощением самопожертвования, которое лежит в сердце многих оперных сюжетов того времени.

Скандал и новаторство

Когда «Травиата» впервые появилась на сцене, она вызвала скандал: фигура дамы полусвета на оперной авансцене стала настоящим вызовом для общества. Для своего времени опера была необычайно смелой. Верди, вдохновившись романом Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», решил раскрыть сложную драму человеческих чувств и столкновения личных стремлений с общественными предрассудками.

Интересно, что прототипом героини романа и оперы стала настоящая куртизанка Мари Дюплесси, возлюбленная Дюма. А история любви Виолетты и Альфреда отражает личные переживания самого Верди, который столкнулся с неодобрением общества из-за своих отношений с оперной певицей Джузеппиной Стреппони.

Самопожертвование героини

Виолетта Валери – это не просто жертва общества или обстоятельств, её поступок уникален для оперного жанра. Ради любви и благополучия других она готова пожертвовать всем, в том числе и своим счастьем. Хотя её судьба трагична, героиня выходит победительницей в духовной борьбе, поднимаясь на высоту нравственной чистоты.

Постановка в Мариинском театре

В Мариинском театре постановкой «Травиаты» занялась команда женщин. Режиссёр Клаудиа Шолти, художник-постановщик и художник по костюмам Изабелла Байвотер, а также художник по свету Дженнифер Шривер создали мир, похожий на огромную карусель, символизирующую неумолимый бег времени и событий. Наряды и прически передают атмосферу парижских салонов Второй империи, но в этой постановке также чувствуется тонкая ирония, перекликающаяся с современными нравами.

Почему стоит увидеть «Травиату»

Спектакль понравится и тем, кто любит классические версии оперы, и тем, кто ищет новые прочтения знакомых сюжетов. Однако главное, что привлекает в этой постановке, – это непревзойденная музыка Джузеппе Верди. Его арии и дуэты наполнены страстью, лиризмом и состраданием, заставляя зрителей снова и снова переживать вместе с героями их трагедию.

Опера «Травиата» – это вечная история любви, самопожертвования и социальной несправедливости, актуальная для всех времен.

Фотографии

Травиата Травиата Травиата
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше