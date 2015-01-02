История о любви и жертве на сцене НОВАТ

«Травиата» — это трогательная и печальная история любви между Виолеттой и Альфредом, основанная на пьесе Александра Дюма-сынa «Дама с камелиями». Эта знаменитая пьеса послужила вдохновением для оперы Джузеппе Верди, который, изменив имена главных героев, создал произведение, полное тонкого психологизма и восхитительных мелодий.

Театральная магия

Опера «Травиата» исполняется на итальянском языке и сопровождается титрами на русском, что позволяет зрителям полностью погрузиться в эмоциональный мир спектакля.

Не пропустите возможность насладиться этой классикой, которая продолжает волновать сердца зрителей на протяжении многих лет!