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Травиата
Киноафиша Травиата

Спектакль Травиата

Постановка
НОВАТ 12+
Режиссер Резия Калныня
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

История о любви и жертве на сцене НОВАТ

«Травиата» — это трогательная и печальная история любви между Виолеттой и Альфредом, основанная на пьесе Александра Дюма-сынa «Дама с камелиями». Эта знаменитая пьеса послужила вдохновением для оперы Джузеппе Верди, который, изменив имена главных героев, создал произведение, полное тонкого психологизма и восхитительных мелодий.

Театральная магия

Опера «Травиата» исполняется на итальянском языке и сопровождается титрами на русском, что позволяет зрителям полностью погрузиться в эмоциональный мир спектакля.

Не пропустите возможность насладиться этой классикой, которая продолжает волновать сердца зрителей на протяжении многих лет!

Фотографии

Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата
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